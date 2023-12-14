Буйного бурята задержали в новосибирском аэропорту — из-за него могли задержать рейс

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
По информации, опубликованной на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в Новосибирской области был задержан пассажир самолета. Его обвиняют в мелком хулиганстве.
«В линейный отдел (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к борту воздушного судна, вылетающего по маршруту Новосибирск — Якутск, требуется наряд полиции, так как один из пассажиров нарушает общественный порядок», — сообщили в МВД.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего жителя Республики Бурятия. Его доставили в дежурную часть, где стало известно, что нарушитель начал ругаться нецензурными выражениями и размахивать руками, когда поднялся на трап самолета. Игнорируя замечания персонала аэропорта, пассажир был вынужден быть задержан полицией по требованию бортпроводников.
«Сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Толмачево в отношении пассажира составлен административный протокол по статье об административных правонарушениях, мелкое хулиганство», — сообщили в ведомстве.
Буянившего пассажира арестовали на двое суток.