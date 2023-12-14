atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Инцидент произошел 14 декабря

Буйного бурята задержали в новосибирском аэропорту — из-за него могли задержать рейс

14 декабря 2023, 04:47
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Инцидент произошел 14 декабря

Буйного бурята задержали в новосибирском аэропорту Толмачево

С авиарейса Новосибирск — Якутия сняли буйного пассажира из Бурятии. Он вел себя агрессивно — ругался матом и махал руками.

По информации, опубликованной на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в Новосибирской области был задержан пассажир самолета. Его обвиняют в мелком хулиганстве.

«В линейный отдел (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к борту воздушного судна, вылетающего по маршруту Новосибирск — Якутск, требуется наряд полиции, так как один из пассажиров нарушает общественный порядок», — сообщили в МВД.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего жителя Республики Бурятия. Его доставили в дежурную часть, где стало известно, что нарушитель начал ругаться нецензурными выражениями и размахивать руками, когда поднялся на трап самолета. Игнорируя замечания персонала аэропорта, пассажир был вынужден быть задержан полицией по требованию бортпроводников.

«Сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Толмачево в отношении пассажира составлен административный протокол по статье об административных правонарушениях, мелкое хулиганство», — сообщили в ведомстве.

Буянившего пассажира арестовали на двое суток.

Читайте также:
Услышали взрывы: в СКР раскрыли причины аварийной посадки самолета S7 в НовосибирскеПилотов, посадивших самолет под Новосибирском, попросили уволитьсяСамолет «Уральских авиалиний» из Хабаровска застрял в Новосибирске
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Аэропорт#Задержание#Толмачево#Самолет#Пассажир#Аэропорт Толмачево#Якутия#Хулиганство#Бурятия#Алина Гурицкая#Агрессия#Республика Бурятия#Республика Саха
Подпишитесь
Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске
Вчера, 08:31
Концерт SHAMANа неожиданно отменили в Новосибирске
Сегодня, 01:18
«Дамоклов меч для частного сектора» — новосибирцы против закона о КРТ
Сегодня, 02:00
Нельзя запретить: об абортах высказался новосибирский министр здравоохранения Хальзов
Сегодня, 04:06
Террорист пытался взорвать военкомат в Новосибирске — что о нем известно
Вчера, 04:52
Студенты НГУ вынуждены ночевать в университете из-за отсутствия тепла в общежитиях
Вчера, 16:04