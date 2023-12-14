Буйного бурята задержали в новосибирском аэропорту — из-за него могли задержать рейс

«В линейный отдел (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к борту воздушного судна, вылетающего по маршруту Новосибирск — Якутск, требуется наряд полиции, так как один из пассажиров нарушает общественный порядок», — сообщили в МВД.