На мороз: таксист высадил женщину с ребенком в -30°C

В четверг, 12 января, в ВК-сообществе “АСТ-54” был опубликован пост, освещающий данное происшествие.
Сообщается, что водитель такси, подвозившая женщину, в грубой форме потребовала пассажира выйти у шлагбаума. У последней помимо ребенка и автолюльки с собой было несколько сумок. Добраться до дома девушка смогла лишь со сторонней помощью.
Уточняется, что клиент собирался открыть шлагбаум и выйти у подъезда, в связи с чем был достаточно легко одет.
Ранее в Новосибирской области сломался пассажирский автобус, который ехал из Барнаула в столицу Сибири.