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На мороз: таксист высадил женщину с ребенком в -30°C

Сегодня, 07:29
Фото: 1MI
Водитель такси мы ставил пассажиров на мороз
В Новосибирске водитель такси высадил мать с месячным ребенком и вещами в тридцатиградусный мороз.

В четверг, 12 января, в ВК-сообществе “АСТ-54” был опубликован пост, освещающий данное происшествие. 

Сообщается, что водитель такси, подвозившая женщину, в грубой форме потребовала пассажира выйти у шлагбаума. У последней помимо ребенка и автолюльки с собой было несколько сумок. Добраться до дома девушка смогла лишь со сторонней помощью. 

Уточняется, что клиент собирался открыть шлагбаум и выйти у подъезда, в связи с чем был достаточно легко одет. 

Ранее в Новосибирской области сломался пассажирский автобус, который ехал из Барнаула в столицу Сибири. 

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#Новосибирск#Такси#Пассажир#Мороз#Происшествия#Транспорт
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