Штраф в 77 800 рублей получил водитель, катавший в кресле знакомого

Сотрудников ГИБДД нарушение правил дорожного движения, записанное на видео, заинтересовало.
Автомобильных хулиганов быстро разыскали — сначала «пассажира», катавшегося в кресле по автомобильной магистрали, затем водителя.
Выяснилось, что молодой человек, управлявший автомобилем, к тому же не имел водительских прав.
Лихача привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров по статье 12 КоАП «Перевозка людей вне кабины автомобиля» и оштрафовали на 77 тысяч 800 рублей.
Ранее сообщалось, что возле железной дороги у Разъезда Иня новосибирцы заметили перевернутый на крышу автомобиль, о чем стало известно из ВК-группы «ЧП Новосибирск».