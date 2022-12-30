Штраф в 77 800 рублей получил водитель, катавший в кресле знакомого

Выяснилось, что молодой человек, управлявший автомобилем, к тому же не имел водительских прав.

Лихача привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров по статье 12 КоАП «Перевозка людей вне кабины автомобиля» и оштрафовали на 77 тысяч 800 рублей.