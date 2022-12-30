atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Штраф в 77 800 рублей получил водитель, катавший в кресле знакомого

Сегодня, 14:49
Фото: 1MI
Лихая поездка обошлась автохулигану в 77. 800 рублей

В НСО лихачу, прокатившему в кресле по трассе знакомого, выписали штраф

26 октября молодой водитель катал по трассе в привязанном к машине кресле своего знакомого. Видео автодорожной шалости появилось в сети — об этом сообщило издание НГС.

Сотрудников ГИБДД нарушение правил дорожного движения, записанное на видео, заинтересовало.

Автомобильных хулиганов быстро разыскали — сначала «пассажира», катавшегося в кресле по автомобильной магистрали, затем водителя.

Выяснилось, что молодой человек, управлявший автомобилем, к тому же не имел водительских прав.
Лихача привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров по статье 12 КоАП «Перевозка людей вне кабины автомобиля» и оштрафовали на 77 тысяч 800 рублей. 

Ранее сообщалось, что возле железной дороги у Разъезда Иня новосибирцы заметили перевернутый на крышу автомобиль, о чем стало известно из ВК-группы «ЧП Новосибирск».

#Транспорт#Криминал#Новосибирская область#ДПС#Водитель#Пассажир
Подпишитесь
Главные цифры 2022: какая из них стала символом уходящего года в Новосибирске
Вчера, 09:58
График работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в Новосибирске
Вчера, 03:53
Как работают 1 января 2023 ТРЦ МЕГА, «Аура» и «Галерея Новосибирск»
Сегодня, 01:42
На чем можно успеть сэкономить в последние дни 2022 года - что подорожает с 1 января
Сегодня, 03:40
1400 подписей новосибирцев за создание Площади Победы переданы в мэрию
Вчера, 07:15
Мэрия Новосибирска не ответила, как доехать до парка "Арена". Смотрим карту Атас.Инфо
Вчера, 07:34