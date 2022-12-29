Перевёрнутый автомобиль заметили возле Разъезда Иня в Новосибирске

Все произошло в Первомайском районе. После Разъезда Иня в сторону Новосибирска очевидцы заметили перевернутый автомобиль.
На опубликованных кадрах видно, что синяя машина перевернулась на крышу – ее отбросило на обочину. О причинах ДТП неизвестно. Оперативно в ГИБДД по региону информацию не прокомментировали.
Однако также на кадре замечен другой автомобиль, который также отбросило на обочину. Вероятно, машины столкнулись. О погибших или пострадавших предварительно не сообщается. На месте дежурил экипаж ДПС.
Напомним, что осенью на трассе произошло ДТП: машина сбила мужчину, идущего по дороге - насмерть. Супруга погибшего обратилась к председателю СК РФ с просьбой привлечь виновника к ответственности.