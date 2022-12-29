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Перевёрнутый автомобиль заметили возле Разъезда Иня в Новосибирске

Сегодня, 03:31
Фото: 1MI
О пострадавших неизвестно
Возле железной дороги у Разъезда Иня новосибирцы заметили перевернутый на крышу автомобиль, о чем стало известно из ВК-группы «ЧП Новосибирск».

Все произошло в Первомайском районе. После Разъезда Иня в сторону Новосибирска очевидцы заметили перевернутый автомобиль.

На опубликованных кадрах видно, что синяя машина перевернулась на крышу – ее отбросило на обочину. О причинах ДТП неизвестно. Оперативно в ГИБДД по региону информацию не прокомментировали.

Перевернутая машина
Фото: ЧП Новосибирск/ВК

Однако также на кадре замечен другой автомобиль, который также отбросило на обочину. Вероятно, машины столкнулись. О погибших или пострадавших предварительно не сообщается. На месте дежурил экипаж ДПС.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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