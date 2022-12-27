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Жена сбитого на трассе под Новосибирском мужчины попросила у Бастрыкина помощи

Сегодня, 01:18
Фото: с сайта Следственного комитета РФ
Уголовное дело до сих пор не возбуждено
Осенью этого года на трассе К-17Р произошло страшное ДТП: машина сбила мужчину, идущего по дороге. Смерть была неизбежна. Жена погибшего обратилась к председателю СК РФ с просьбой привлечь виновника к ответственности.

Инцидент был 3 сентября на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Около 5 утра внедорожник Toyota Highlander сбил пешехода, который шел по обочине во встречном направлении. Мужчина погиб на месте.

Супруга погибшего обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой не дать виновному в гибели ее мужа уйти от ответственности. После аварии полиция начала проверку, однако уголовное дело не было возбуждено. Следком требует передать материалы дела в свое производство.

Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО
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Напомним, ранее мы выяснили, почему глава СК Бастрыкин так часто берет дела в Новосибирске на контроль. Наш регион в эпицентре скандальных историй, или почему к нему прикован взгляд центрального аппарата ведомства - читайте в материале

#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#ДТП#Погиб#СК
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