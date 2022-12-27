Жена сбитого на трассе под Новосибирском мужчины попросила у Бастрыкина помощи

Инцидент был 3 сентября на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Около 5 утра внедорожник Toyota Highlander сбил пешехода, который шел по обочине во встречном направлении. Мужчина погиб на месте.
Супруга погибшего обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой не дать виновному в гибели ее мужа уйти от ответственности. После аварии полиция начала проверку, однако уголовное дело не было возбуждено. Следком требует передать материалы дела в свое производство.
Напомним, ранее мы выяснили, почему глава СК Бастрыкин так часто берет дела в Новосибирске на контроль. Наш регион в эпицентре скандальных историй, или почему к нему прикован взгляд центрального аппарата ведомства - читайте в материале.