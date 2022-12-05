Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО

В ноябре до него дошла новость из Татарска о ребенке, которого сбил на своей иномарки местный депутат Сергей Мамонтов. Мальчику вызвали скорую случайные прохожие, а виновник скрылся с места ДТП. Также ему доложили о трагедии в школе №197, где второклассница утонула в бассейне после урока физкультуры. Девочка потеряла сознание и упала в воду. Медики не смогли спасти малышке жизнь – она скончалась в реанимации. О ходе расследования дела Бастрыкин поручил докладывать ему лично.