Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО

Жизнь в многомиллионном мегаполисе буквально кипит и практически каждый месяц случаются резонансные инциденты, связанные с незаконным демонтажем памятников, гибелью детей и жизнью людей вблизи мусорных полигонов. Расследования многих дел возложил на свои плечи генерал юстиции Александр Бастрыкин в 2022 году.
В прошлом году жители сел Плотниково и Жеребцово устраивали акции протеста и жаловались в СМИ из-за планов правительства Новосибирской области построить мусорный полигон вблизи населенных пунктов. С их слов, сбросы твердых бытовых отходов загрязнят реки и навредят почве.
Отклика от властей местным жителям долго ждать не пришлось. Эта история дошла до регионального следственного комитета, а потом лично до Бастрыкина. А на днях, 4 декабря, стало известно, что СУ СКР Новосибирской области отказал в возбуждении уголовного дела по этой ситуации. Глава центрального аппарата поручил и.о. руководителя регионального ведомства Виталию Зарипову доложить о причинах, которые стали основанием принятия такого решения.
Также сейчас на контроле у Бастрыкина ситуация с мусорным полигоном «Левобережный», который уже давно беспокоит жителей Хилокского жилмассива. Помимо свалки новосибирцев тревожат рынки и кладбище неподалеку. По их словам, на объектах нарушают санитарно-эпидемиологические нормы, что негативно влияет на окружающую среду.
Летом этого года Александр Бастрыкин спас от сноса стелу в честь героев Великой Отечественной войны у торгового центра «Ройял Парк». Общественники узнали, что на её месте хотят возвести гостиницу - на весь Новосибирск разразился скандал.
Глава СК РФ вмешался в этот инцидент и поручил сотрудникам местного ведомства всё проверить. В результате, следователи возбудили уголовное дело по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений, а затем стелу торжественно вернули на прежнее место.
Кроме того, Бастрыкин вовлечен в расследование каждого инцидента, связанного с детьми. Его даже заинтересовала вспышка педикулеза в одном из детских садов Новосибирска.
Напомним, в августе он взял на контроль дело о гибели 5-летней девочки в детском саду, которая разбилась на самокате, а также инцидент со школьником, которого заперли в морозильной камере работники супермаркета в Новосибирске.
В ноябре до него дошла новость из Татарска о ребенке, которого сбил на своей иномарки местный депутат Сергей Мамонтов. Мальчику вызвали скорую случайные прохожие, а виновник скрылся с места ДТП. Также ему доложили о трагедии в школе №197, где второклассница утонула в бассейне после урока физкультуры. Девочка потеряла сознание и упала в воду. Медики не смогли спасти малышке жизнь – она скончалась в реанимации. О ходе расследования дела Бастрыкин поручил докладывать ему лично.
«Самая экзотическая версия, что слышал - будто Бастрыкин намерен стать губернатором Новосибирской области и зарабатывает популярность, отрываясь на мэре. В действительности уже почти полтора года в Новосибирской области нет руководителя следственного управления СК РФ по региону. Есть врио руководителя Виталий Зарипов, которого Бастрыкин регулярно и показательно третирует за неэффективную работу. Судя по внешним признакам, идёт подковёрная борьба за утверждение кандидатуры будущего руководителя. Вопрос решается указом президента, и председатель СК может влиять на события, раздувая проблемы Новосибирска. Можно подумать, уникальный регион, где по два раза в неделю случаются резонансные конфузы, которые Бастрыкину приходится брать под личный контроль. Конечно, при таком раскладе руководство следственным органом здесь абы кому доверить нельзя», - озвучил свою гипотезу в разговоре с Atas.info главред ЦДЖ Андрей Кузнецов.
А вот представители СУ СК России по Новосибирской области рассказали Atas.info, что глава центрального аппарат ведомства Александр Бастрыкин часто реагирует на происходящие в регионе события из-за массовых обращений к нему сибиряков. И помогает подобным образом он не только нашим землякам, но всем россиянам.
«Люди по каждому поводу обращаются к главе Следственного комитета РФ, и он не может не отреагировать. Только по мусорному полигону на левом берегу пришло более 100 обращений к нам от новосибирцев, и мы на все вопросы ответили. СК Новосибирской области всегда начинает проверку по резонансным инцидентам, она может уже идти, но люди продолжают писать Александру Бастрыкину. Он берет расследования дел на контроль не оттого, что мы плохо работаем – просто к нему лично обратились люди. И подобная ситуация во всех регионах России, просто у нас на проверках генерала юстиции чаще акцентируют внимания СМИ», - пояснила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ СУ СКР региона Елена Коновалова.