Детский сад со вшами проверят по поручению Бастрыкина в Новосибирске

На днях мама одного из воспитанников заявила, что у её ребенка завелись вши. Якобы в учреждении не стирают простыни, редко убираются.
Информация о ситуации с педикулезом дошла до Следственного комитата России. Глава ведомства Бастрыкин проверку детского сада взял на свой контроль.
Напомним, сейчас Бастрыкин контролирует расследование дела о депутате, который сбил 6-летнего мальчика в Татарске Новосибирской области. Пострадавшего ребенка водитель бросил в беде, скрылся с места ДТП. Мальчик попал в больницу с тяжелейшими травмами и до сих пор восстанавливается.