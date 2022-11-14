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Детский сад со вшами проверят по поручению Бастрыкина в Новосибирске

Сегодня, 02:26
Фото: 1MI
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить на педикулез детсад в Новосибирске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить на педикулез детсад в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На днях мама одного из воспитанников заявила, что у её ребенка завелись вши. Якобы в учреждении не стирают простыни, редко убираются.

Информация о ситуации с педикулезом дошла до Следственного комитата России. Глава ведомства Бастрыкин проверку детского сада взял на свой контроль.

Напомним, сейчас Бастрыкин контролирует расследование дела о депутате, который сбил 6-летнего мальчика в Татарске Новосибирской области. Пострадавшего ребенка водитель бросил в беде, скрылся с места ДТП. Мальчик попал в больницу с тяжелейшими травмами и до сих пор восстанавливается.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Бастрыкин#Алина Шефер
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