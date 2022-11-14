Детский сад со вшами проверят по поручению Бастрыкина в Новосибирске

Напомним, сейчас Бастрыкин контролирует расследование дела о депутате, который сбил 6-летнего мальчика в Татарске Новосибирской области. Пострадавшего ребенка водитель бросил в беде, скрылся с места ДТП. Мальчик попал в больницу с тяжелейшими травмами и до сих пор восстанавливается.