Бастрыкин проконтролирует громкое дело о наезде депутата на ребенка под Новосибирском

Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования дела в отношении народного избранника Сергея Мамонтова, который переехал маленького мальчика и не оказал ему никакой помощи в городе Татарск Новосибирской области.
СК возбудил уголовное дело по факту оставления человека в опасности в ДТП. Уточняется, что водитель автомобиля причинил вред здоровью несовершеннолетнему средней тяжести.
Мальчик получил травмы, в том числе черепно-мозговую, а также перелом ноги. Он находился в реанимации. Сегодня, 1 ноября, за ребенком вылетел вертолет, чтобы доставить его в новосибирскую областную больницу.