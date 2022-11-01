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Бастрыкин проконтролирует громкое дело о наезде депутата на ребенка под Новосибирском

Сегодня, 03:07
Фото: 1MI
Сегодня мальчика перевезут на вертолете из татарской больницы в новосибирскую
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело депутата, который переехал шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП, об этом сообщается в ведомстве СК.

Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования дела в отношении народного избранника Сергея Мамонтова, который переехал маленького мальчика и не оказал ему никакой помощи в городе Татарск Новосибирской области.

СК возбудил уголовное дело по факту оставления человека в опасности в ДТП. Уточняется, что водитель автомобиля причинил вред здоровью несовершеннолетнему средней тяжести.

Мальчик получил травмы, в том числе черепно-мозговую, а также перелом ноги. Он находился в реанимации. Сегодня, 1 ноября, за ребенком вылетел вертолет, чтобы доставить его в новосибирскую областную больницу.

Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
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