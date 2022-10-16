Суд запретил проводить на этом земельном участке какие-либо строительные работы и обязал компанию "Городок" вернуть участок в собственность муниципалитета. Иск в арбитражный суд подавала прокуратура региона.



Сквер на Демакова мэрия Новосибирска планировала продать ещё в декабре 2020 года. Средства от продажи хотели направить на благоустройство сквера на соседнем с рынком пустыре между улицами Полевой, Российской и Демакова.