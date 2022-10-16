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Глава Следкома РФ Бастрыкин заинтересовался незаконной продажей земли в Новосибирске

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
Александр Бастрыкин потребовал доложить о скандальной ситуации, связанной с продажей земельного участка на улице Демакова. Передачу коммерсантам нескольких гектаров под застройку признал незаконной Арбитражный суд

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы управления Следкома по Новосибирской области доложить о ситуации вокруг продажи 2,3 гектаров в районе улицы Демакова в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Арбитражный суд Новосибирской области признал, что земельный участок, на котором планировали благоустроить зеленую зону, был продан по заниженной цене под строительство развлекательного центра.

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Суд запретил проводить на этом земельном участке какие-либо строительные работы и обязал компанию "Городок" вернуть участок в собственность муниципалитета. Иск в арбитражный суд подавала прокуратура региона.

Сквер на Демакова мэрия Новосибирска планировала продать ещё в декабре 2020 года. Средства от продажи хотели направить на благоустройство сквера на соседнем с рынком пустыре между улицами Полевой, Российской и Демакова.

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#Город#Новосибирск#Земля#Следком#Продажа
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