В Новосибирске 20 августа похоронят погибшую на самокате 5-летнюю девочку

В субботу, 20 августа в Новосибирске пройдут похороны 5-летней воспитанницы детсада, которая погибла, упав с самоката во время прогулки во дворе дошкольного учреждения. Время и место прощания родственники не разглашают, они не хотят привлекать к траурной церемонии внимание посторонних людей, пишет "КП-Новосибирск".
Трагический случай произошел 18 августа на утренней прогулке в детском саду № 280 в микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска. По версии следствия, девочка, оставшись без надзора воспитателей, упала с самоката, ударилась головой об асфальт и скончалась на месте.
По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело, департамент образования мэрии проводит собственную внутреннюю проверку всех обстоятельств смерти ребенка.