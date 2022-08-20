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В Новосибирске 20 августа похоронят погибшую на самокате 5-летнюю девочку

Сегодня, 12:54
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Близкие попрощаются с погибшим ребенком в узком кругу. Тем временем, мэрия начала внутреннюю проверку трагического инцидента
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Дети

В субботу, 20 августа в Новосибирске пройдут похороны 5-летней воспитанницы детсада, которая погибла, упав с самоката во время прогулки во дворе дошкольного учреждения. Время и место прощания родственники не разглашают, они не хотят привлекать к траурной церемонии внимание посторонних людей, пишет "КП-Новосибирск".

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Трагический случай произошел 18 августа на утренней прогулке в детском саду № 280 в микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска. По версии следствия, девочка, оставшись без надзора воспитателей, упала с самоката, ударилась головой об асфальт и скончалась на месте.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело, департамент образования мэрии проводит собственную внутреннюю проверку всех обстоятельств смерти ребенка.

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#Артем Шершнев#Дети#Смерть#Ребенок#Самокаты#Уголовное дело
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