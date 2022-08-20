В Новосибирске 20 августа похоронят погибшую на самокате 5-летнюю девочку

В субботу, 20 августа в Новосибирске пройдут похороны 5-летней воспитанницы детсада, которая погибла, упав с самоката во время прогулки во дворе дошкольного учреждения. Время и место прощания родственники не разглашают, они не хотят привлекать к траурной церемонии внимание посторонних людей, пишет "КП-Новосибирск".