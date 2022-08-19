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Самокаты запрещают в детсадах после гибели 5-летней девочки в Новосибирске

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
Родителям объявили о запрете самокатов в детских садах Новосибирска 19 августа после трагедии с ребенком. Такие правила установили уже в нескольких районах города.
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Дети

На самокате с сегодняшнего дня нельзя ездить по территории детсадов Дзержинского, Октябрьского и других районов. Это решение приняли заведующие учреждений после гибели 5-летней девочки на самокате.

«Воспитатель сообщила, что с самокатами больше нельзя. Я в этом ничего возмутительного не вижу, но некоторые родители остались недовольны», - пишет BFM-Новосибирск.

Напомним, 18 августа стало известно о гибели маленького ребенка на самокате в детсаду в Новосибирске. Она споткнулась на плохом асфальте и погибла. 

#Алина Шефер#Происшествия#Город#Дети#ДТП#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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