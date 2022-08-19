Самокаты запрещают в детсадах после гибели 5-летней девочки в Новосибирске

На самокате с сегодняшнего дня нельзя ездить по территории детсадов Дзержинского, Октябрьского и других районов. Это решение приняли заведующие учреждений после гибели 5-летней девочки на самокате.
«Воспитатель сообщила, что с самокатами больше нельзя. Я в этом ничего возмутительного не вижу, но некоторые родители остались недовольны», - пишет BFM-Новосибирск.
Напомним, 18 августа стало известно о гибели маленького ребенка на самокате в детсаду в Новосибирске. Она споткнулась на плохом асфальте и погибла.