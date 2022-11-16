Второклассница утонула в школьном бассейне в Новосибирске: что известно о школе №197

Ученица второго класса школы №197 в Новосибирске, упавшая в бассейн после урока физкультуры, скончалась в больнице. В ночь с 15 по 16 ноября врачи-реаниматологи боролись за жизнь девочки, но попытки оказались тщетны. Что известно об учебном учреждении, где случилась трагедия – в материале Atas.info.

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