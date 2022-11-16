Второклассница утонула в школьном бассейне в Новосибирске: что известно о школе №197

Инцидент произошел в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №197», которая находится по адресу улица Липецкая 25/2 в Дзержинском районе Новосибирска. После урока физкультуры второклассницу нашли на дне бассейна без сознания. Спасти её не удалось - о её гибели стало известно 16 ноября.
С директором Татьяной Смердиной журналисту Atas.info не удалось пообщаться по поводу случившегося, но её представители всё же дали краткие ответы.
«Вообще мы комментарии никому не даем. Работа продолжается, всё в порядке. Школа не новая, бассейн появился в ходе строительства здания», - рассказали сотрудники учреждения.
О том, когда возвели здание школы выяснить не удалось. В кадастровый реестр её внесли в 2013 году.
По данным из образовательных порталов, школа №197 занимает 6 место в районе по рейтингу ЕГЭ и 97 место по городу – это результаты 2021 года. Аналитики отметили, что этот показатель «хуже, чем в 66% школ России».
В среду, 16 ноября, по факту смерти ребенка в бассейне следователи СУ СКР Новосибирской области возбудили уголовное дело.