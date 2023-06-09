Извращенец онанировал под окнами дома на Блюхера в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Инцидент произошел накануне на улице Блюхера. По данным автора поста, у дома № 48 ходил мужчина и онанировал. При этом незнакомец заглядывает в чужие окна.
«На улице Блюхера, 48 под окнами ходит человек, который смотрит в чужие окна и м*стурбирует. От одного дома пошёл к дому напротив и снова начал смотреть по окнам», — говорится в посте группы.
Новосибирцы в комментариях отнеслись к ситуации с юмором, пошутив про хобби человека. Вот, что пишут сибиряки:
«У каждого свое хобби»;
«Такие и раньше были недоделаные»;
«Дом у вас красивый просто»;
«Че, кинуть в него нечем что ли?».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*