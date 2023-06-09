atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:12

Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

Изображение материала

Извращенец онанировал под окнами дома на Блюхера в Новосибирске

9 июня 2023, 03:12
Фото: 1MI
Мужчина бродил между домами

В Новосибирске извращенец онанировал под окнами дома на Блюхера

В Ленинском районе Новосибирска местные жители заметили онанирующего под окнами мужчину, информацией они поделились в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел накануне на улице Блюхера. По данным автора поста, у дома № 48 ходил мужчина и онанировал. При этом незнакомец заглядывает в чужие окна.

«На улице Блюхера, 48 под окнами ходит человек, который смотрит в чужие окна и м*стурбирует. От одного дома пошёл к дому напротив и снова начал смотреть по окнам», — говорится в посте группы.

Новосибирцы в комментариях отнеслись к ситуации с юмором, пошутив про хобби человека. Вот, что пишут сибиряки:

«У каждого свое хобби»;

«Такие и раньше были недоделаные»;

«Дом у вас красивый просто»;

«Че, кинуть в него нечем что ли?».

 

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

Пассажир преследовал девушку и онанировал перед ней в автобусе в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Голая девушка сверкала прелестями из люка автомобиля, катаясь по Новосибирску
#18+#Извращенцы#Дом#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Какими фруктами травят новосибирцев на рынках, рассказал химик
7 июня 04:05
Жители элитных прибрежных улиц Бердска вышли на митинг из-за отсутствия тротуаров
Вчера, 08:02
Бывший вице-мэр Новосибирска стал директором в компании Коли Кулиджаняна
Вчера, 06:50
Резкое похолодание и ливни надвигаются на Новосибирскую область — новый прогноз
7 июня 02:27
14-летний подросток утонул на Новосибирском водохранилище, спасая девочку
Вчера, 08:48
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топ
Вчера, 08:56