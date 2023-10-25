Буйных парней в новосибирской психбольнице выехали успокаивать бойцы ГБР

Предложение пройти комиссию через полгода его не устроило, и он начал спорить вместе со своим старшим братом, который уже имеет водительское удостоверение. Причем второй кричал больше всех. Сотрудники ГБР-75 приехали на место происшествия и вывели буйных парней на улицу.