Буйных парней в новосибирской психбольнице выехали успокаивать бойцы ГБР

Posted 25 октября, 05:12
Published 25 октября, 05:12
Modified 25 октября, 06:05
Updated 25 октября, 06:05
24 октября в 14:13 поступил вызов в дежурную часть ГВАРДИИ от психиатрической больницы на улице Владимировской. Выяснилось, что молодые люди устроили скандал из-за комиссии по вождению.
18-летний парень не смог ответить на вопрос психиатра о различии между речкой и озером, поэтому ему не одобрили комиссию на водительские права.
Предложение пройти комиссию через полгода его не устроило, и он начал спорить вместе со своим старшим братом, который уже имеет водительское удостоверение. Причем второй кричал больше всех. Сотрудники ГБР-75 приехали на место происшествия и вывели буйных парней на улицу.