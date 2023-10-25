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Posted 25 октября, 05:12

Published 25 октября, 05:12

Modified 25 октября, 06:05

Updated 25 октября, 06:05

Парень права попробует получить через время

Буйных парней в новосибирской психбольнице выехали успокаивать бойцы ГБР

25 октября 2023, 05:12
Фото: 1MI
Парень права попробует получить через время

Новосибирец не прошел медкомиссию в психбольнице и устроил скандал

18-летнему парню отказали в получении водительского удостоверения из-за незнания разницы между речкой и озером, после чего он и его старший брат устроили скандал в психиатрической больнице.

24 октября в 14:13 поступил вызов в дежурную часть ГВАРДИИ от психиатрической больницы на улице Владимировской. Выяснилось, что молодые люди устроили скандал из-за комиссии по вождению.

18-летний парень не смог ответить на вопрос психиатра о различии между речкой и озером, поэтому ему не одобрили комиссию на водительские права.

Предложение пройти комиссию через полгода его не устроило, и он начал спорить вместе со своим старшим братом, который уже имеет водительское удостоверение. Причем второй кричал больше всех. Сотрудники ГБР-75 приехали на место происшествия и вывели буйных парней на улицу.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Охрана#Эмилия Губарева#Психбольница
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