Все произошло 19 марта в психиатрической больнице на улице Тульской. В соцсетях появилась предупреждение о том, что из учреждения сбежал один из пациентов. Он скрылся в неизвестном направлении. Примечательно, но сибиряк якобы был с ножом и в крови.