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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Новосибирске поймали сбежавшего из психбольницы №6 пациента

20 марта 2023, 05:43
Фото: 1MI
Беглец поранился
Пациент сбежал из новосибирской психбольницы в Кировском районе – его уже нашли, о чем рассказала главврач медучреждения Ирина Королькова.

Все произошло 19 марта в психиатрической больнице на улице Тульской. В соцсетях появилась предупреждение о том, что из учреждения сбежал один из пациентов. Он скрылся в неизвестном направлении. Примечательно, но сибиряк якобы был с ножом и в крови.

Однако в полиции присутствие ножа у беглеца опровергли. Что касается следов крови на снегу, то мужчина поранился о колючую проволоку, пишет «АиФ Новосибирск».

Выяснилось, что мужчина 1990 года рождения выбрался во двор, перелез через забор и сбежал. При этом ограждение вокруг диспансера достаточно высокое. Вероятно, пациенту при побеге через забор помог сугроб. По словам главврача, мужчина уже пойман, его вернули обратно и обработали раны.

В Новосибирске пациент сбежал из психиатрической больницы на Тульской
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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