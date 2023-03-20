Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Все произошло 19 марта в психиатрической больнице на улице Тульской. В соцсетях появилась предупреждение о том, что из учреждения сбежал один из пациентов. Он скрылся в неизвестном направлении. Примечательно, но сибиряк якобы был с ножом и в крови.
Однако в полиции присутствие ножа у беглеца опровергли. Что касается следов крови на снегу, то мужчина поранился о колючую проволоку, пишет «АиФ Новосибирск».
Выяснилось, что мужчина 1990 года рождения выбрался во двор, перелез через забор и сбежал. При этом ограждение вокруг диспансера достаточно высокое. Вероятно, пациенту при побеге через забор помог сугроб. По словам главврача, мужчина уже пойман, его вернули обратно и обработали раны.