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Published Сегодня, 01:29

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

В Новосибирске пациент сбежал из психиатрической больницы на Тульской

20 марта 2023, 01:29
Фото: 1MI
Пациент ушел в неизвестном направлении
В Кировском районе Новосибирска из психбольницы сбежал пациент, о чем сообщают очевидцы в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Все произошло на улице Тульской, 83а. По этому адресу располагается психиатрическая больница.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что оттуда сбежал пациент. Мужчина вышел из медучреждения якобы с окровавленным ножом и одеждой.

По информации паблика, полиция уже устанавливает местонахождение сибиряка. Однако про нож информация не подтверждена.

Как удалось узнать Atas.info в полиции, сбежавшим был молодой человек 1990 года рождения. Пациент поранил себя сам во время побега. Пострадавших среди персонала и пациентов – нет. Мужчину сейчас разыскивают.

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#Эмилия Губарева#Больница#Общество#Город#Новосибирск
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