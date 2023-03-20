Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 04:15
Все произошло на улице Тульской, 83а. По этому адресу располагается психиатрическая больница.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что оттуда сбежал пациент. Мужчина вышел из медучреждения якобы с окровавленным ножом и одеждой.
По информации паблика, полиция уже устанавливает местонахождение сибиряка. Однако про нож информация не подтверждена.
Как удалось узнать Atas.info в полиции, сбежавшим был молодой человек 1990 года рождения. Пациент поранил себя сам во время побега. Пострадавших среди персонала и пациентов – нет. Мужчину сейчас разыскивают.
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