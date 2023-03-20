Названы подробности побега пациента из психбольницы в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Все произошло в психбольнице № 6 на улице Тульской. Очевидцы в соцсетях объяснили, что пациент сбежал вечером 19 марта. Его якобы видели в окровавленной одежде с ножом.
Однако в полиции факт побега подтвердили, но информацию о ноже опровергли. Выяснилось, что пациентом оказался мужчина 1990 года рождения. Он сам мог пораниться при побеге.
Стоит напомнить, что в 2019 году из этой же психиатрической больнице сбегал 35-летний новосибирец, который попал туда на принудительное лечение после разбоя.