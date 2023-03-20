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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Названы подробности побега пациента из психбольницы в Новосибирске

20 марта 2023, 03:03
Фото: 1MI
Мужчина сбежал 19 марта
В Кировском районе пациент сбежал из психиатрической больницы. Atas.info узнал подробности данного инцидента.

Все произошло в психбольнице № 6 на улице Тульской. Очевидцы в соцсетях объяснили, что пациент сбежал вечером 19 марта. Его якобы видели в окровавленной одежде с ножом.

Однако в полиции факт побега подтвердили, но информацию о ноже опровергли. Выяснилось, что пациентом оказался мужчина 1990 года рождения. Он сам мог пораниться при побеге.

Стоит напомнить, что в 2019 году из этой же психиатрической больнице сбегал 35-летний новосибирец, который попал туда на принудительное лечение после разбоя.

В Новосибирске пациент сбежал из психиатрической больницы на Тульской
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#Эмилия Губарева#Больница#Общество#Город#Новосибирск
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