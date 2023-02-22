Загадка оранжевого цвета: психбольница загрязнила фекалиями реку в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:53
Грязную реку заметили первыми местные жители. Они незамедлительно обзвонили все инстанции, чтобы проверили водоем на наличие ядовитых веществ.
Как рассказал министр природных ресурсов области Евгений Шестернин, в декабре эксперты взяли пробу воды в реке и исследовали ее. По итогам выявили, что в Нарнисту стекали без очистки жидкие отходы психиатрической больницы №3.
«Все мы понимаем, какие именно отходы стекали в реку. Учреждение привлекли к административной ответственности. Руководителям предстоит возместить ущерб, нанесенный природе», - отметил Шестернин.