atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Загадка оранжевого цвета: психбольница загрязнила фекалиями реку в Новосибирске

22 февраля 2023, 05:49
Фото: Минприроды НСО
Психбольница загрязнила реку Нарниста в Новосибирске

Психбольница загрязнила фекалиями реку Нарниста в Новосибирске

Специалисты Минприроды региона проверили реку Нарниста в Новосибирске, которая в конце 2022 года перекрасилась в оранжевый цвет. Оказалось, в нее стекали коммунальные отходы с психбольницы.

Грязную реку заметили первыми местные жители. Они незамедлительно обзвонили все инстанции, чтобы проверили водоем на наличие ядовитых веществ.

Как рассказал министр природных ресурсов области Евгений Шестернин, в декабре эксперты взяли пробу воды в реке и исследовали ее. По итогам выявили, что в Нарнисту стекали без очистки жидкие отходы психиатрической больницы №3.

«Все мы понимаем, какие именно отходы стекали в реку. Учреждение привлекли к административной ответственности. Руководителям предстоит возместить ущерб, нанесенный природе», - отметил Шестернин.
В Новосибирске в реке Нарниста появились ядовитые вещества
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Загрязнение#Река#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Воровские понятия, угрозы: стало известно, как появилась банда ОПГ «Ашановские»
Вчера, 09:16
Вопрос перезонирования участка «Универсама» под высотки «снят с повестки дня»
Вчера, 15:26
В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву
Сегодня, 01:11
Что сказал Путин в послании Федеральному собранию: главное
Вчера, 11:23
В Толмачево опровергли слух о прибытии в Новосибирск ста гробов с «грузом-200»
Вчера, 12:59
Каким будет салют на День защитника Отечества в Новосибирске: залпы устроят военные
Вчера, 06:07