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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

Новосибирец провел бурную ночь в баре

«Я просто устал»: новосибирец уснул возле лифта после бурной ночи

23 октября 2023, 09:02
Фото: 1MI
Новосибирец провел бурную ночь в баре

В Новосибирске посетитель бара уснул возле лифта после пьянки

В Новосибирске сотрудники агентства безопасности «ГВАРДИЯ» столкнулись с необычным инцидентом. Он произошел во время планового обхода бизнес-центра.

Охранник агентства утром 22 октября дежурил в «Сити-Центре» по улице Дзержинского. Там он и обнаружил необычного посетителя.

«Охранник ГВАРДИИ, дежуривший в бизнес-центре на ул. Депутатская, во время планового обхода обнаружил возле лифта лежащего на полу без сознания молодого человека. Он вызвал для него „скорую помощь“, — сообщается в сводке охранного агентства.

Медики прибыли довольно быстро и привели парня в чувство. Им он и сообщил, что просто сильно устал во время ночного отдыха в баре, находящегося в этом же здании. Сибиряк попросту не успел выйти на улицу и добраться до дома.

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#Новосибирск#Алкоголь#Охрана#Алкогольное опьянение#Александр Ляхов
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