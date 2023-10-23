«Я просто устал»: новосибирец уснул возле лифта после бурной ночи

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Охранник агентства утром 22 октября дежурил в «Сити-Центре» по улице Дзержинского. Там он и обнаружил необычного посетителя.
«Охранник ГВАРДИИ, дежуривший в бизнес-центре на ул. Депутатская, во время планового обхода обнаружил возле лифта лежащего на полу без сознания молодого человека. Он вызвал для него „скорую помощь“, — сообщается в сводке охранного агентства.
Медики прибыли довольно быстро и привели парня в чувство. Им он и сообщил, что просто сильно устал во время ночного отдыха в баре, находящегося в этом же здании. Сибиряк попросту не успел выйти на улицу и добраться до дома.