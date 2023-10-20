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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Бурная вечеринка всегда заканчивается похмельем

Новосибирцам назвали лучшее средство от похмелья — что нужно есть с утра

20 октября 2023, 09:15
Фото: pxhere.com
Бурная вечеринка всегда заканчивается похмельем
Любая алкогольная вечеринка наутро заканчивается одинаково — головная боль, сильная жажда и сухость во рту сопровождают гуляк практически весь день. Однако есть способ свести последствия к минимуму. Об этом рассказали врачи.

Для того, чтобы как можно быстрее справиться с симптомами похмелья, достаточно съесть цитрусы. Вот только при всей их полезности поможет избавиться от интоксикации не каждый из них. Желательно употреблять в пищу кумкваты.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на программу «Жить здорово», нужно есть кумкваты неочищенными и налегать на мякоть. Именно в ней содержится кисловатый сок, который нейтрализует продукты распада алкоголя.

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Полезная кислота содержится и в лимоне, но съесть сразу 100-200 граммов будет очень сложно, поэтому предпочтительнее заранее приобрести кумкват, чтобы утро не было похмельным.

Чтобы вечеринка с приятелями не напомнила о себе головной болью и вялостью, нужно подготовиться заранее. Для этого нужно как следует поесть (и налегать на закуски), принять хотя бы пару таблеток активированного угля или выпить таблетку препарата на основе метадоксина.

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#Новосибирск#Россия#Здоровье#Еда#Похмелье#Фрукты#Александр Ляхов
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