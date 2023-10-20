Новосибирцам назвали лучшее средство от похмелья — что нужно есть с утра

Чтобы вечеринка с приятелями не напомнила о себе головной болью и вялостью, нужно подготовиться заранее. Для этого нужно как следует поесть (и налегать на закуски), принять хотя бы пару таблеток активированного угля или выпить таблетку препарата на основе метадоксина.