Новосибирцам назвали лучшее средство от похмелья — что нужно есть с утра

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Для того, чтобы как можно быстрее справиться с симптомами похмелья, достаточно съесть цитрусы. Вот только при всей их полезности поможет избавиться от интоксикации не каждый из них. Желательно употреблять в пищу кумкваты.
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на программу «Жить здорово», нужно есть кумкваты неочищенными и налегать на мякоть. Именно в ней содержится кисловатый сок, который нейтрализует продукты распада алкоголя.
Полезная кислота содержится и в лимоне, но съесть сразу 100-200 граммов будет очень сложно, поэтому предпочтительнее заранее приобрести кумкват, чтобы утро не было похмельным.
Чтобы вечеринка с приятелями не напомнила о себе головной болью и вялостью, нужно подготовиться заранее. Для этого нужно как следует поесть (и налегать на закуски), принять хотя бы пару таблеток активированного угля или выпить таблетку препарата на основе метадоксина.