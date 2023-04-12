atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Изображение материала

По кличке Малыш: убегавший от ДПС новосибирский водитель был судим

12 апреля 2023, 12:04
Фото: 1MI
Причины гонки пока неизвестны

Лихач, убегавший от новосибирских ДПСников, был судим

Стали известны подробности погони на Димитровском мосту в Новосибирске днем 12 апреля. Убегавший от сотрудников водитель КамАЗа имеет судимости.

По информации источника «НГС Новосибирск», мужчина является уроженцем Иркутской области. В начале девяностых лихой гонщик находился в федеральном розыске за убийство, позже его дважды осудили за разбой и мошенничество. В колонии иркутянину дали кличку Малыш.

Днем сотрудники ДПС были вынуждены перекрыть движение на Димитровском мосту из-за преследования водителя КамАЗа. Мужчина протаранил несколько автомобилей и отказался остановиться по приказу полицейских. После этого он устроил эпичную гонку, пытаясь скрыться от правоохранителей. Причины поступка пока неизвестны.

Напомним, что жительница Новосибирска умудрилась устроить массовое ДТП. Пострадало даже маршрутное такси.

Автоледи устроила ДТП с 3 иномарками и маршруткой на Дмитрия Шмонина в Новосибирске
Узнать подробнее
#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Полиция#Гибдд#Погоня
Подпишитесь
НОВАТ отказал в проведении «Премии НГС»-2023 ради детского концерта в Новосибирске
Вчера, 09:53
В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
Вчера, 13:26
Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
Сегодня, 05:47
В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что
Сегодня, 09:45
"Это преступление": региональное отделение ВООПИК о сносе Дома Кондратюка
Вчера, 05:28
Самая гламурная чиновница Новосибирской области ушла в отставку
Сегодня, 03:02