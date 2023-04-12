По кличке Малыш: убегавший от ДПС новосибирский водитель был судим

Днем сотрудники ДПС были вынуждены перекрыть движение на Димитровском мосту из-за преследования водителя КамАЗа. Мужчина протаранил несколько автомобилей и отказался остановиться по приказу полицейских. После этого он устроил эпичную гонку, пытаясь скрыться от правоохранителей. Причины поступка пока неизвестны.