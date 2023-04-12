По кличке Малыш: убегавший от ДПС новосибирский водитель был судим

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По информации источника «НГС Новосибирск», мужчина является уроженцем Иркутской области. В начале девяностых лихой гонщик находился в федеральном розыске за убийство, позже его дважды осудили за разбой и мошенничество. В колонии иркутянину дали кличку Малыш.
Днем сотрудники ДПС были вынуждены перекрыть движение на Димитровском мосту из-за преследования водителя КамАЗа. Мужчина протаранил несколько автомобилей и отказался остановиться по приказу полицейских. После этого он устроил эпичную гонку, пытаясь скрыться от правоохранителей. Причины поступка пока неизвестны.
Напомним, что жительница Новосибирска умудрилась устроить массовое ДТП. Пострадало даже маршрутное такси.