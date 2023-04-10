Автоледи устроила ДТП с 3 иномарками и маршруткой на Дмитрия Шмонина в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Как сообщили очевидцы, вечером 9 апреля на Дмитрия Шмонина, 10/2 водитель «Тойота» сначала задела боком Mitsubishi Outlander, потом врезалась в Subaru. Затем в эту цепочку попало маршрутное такси.
«В автобусе находился 1 пассажир. Он, как и другие участники ДТП, не пострадали. Авария оформлена с материальным ущербом», - сообщила представитель ГИБДД Новосибирска Ирина Новак.
Авария спровоцировала большую пробку на этом участке в воскресенье вечером. К утру 10 апреля движение восстановили.