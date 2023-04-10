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Автоледи устроила ДТП с 3 иномарками и маршруткой на Дмитрия Шмонина в Новосибирске

10 апреля 2023, 03:34
Фото: ГИБДД Новосибирска
Маршрутка №29а попала в массовое ДТП в Новосибирске

В Новосибирске произошло массовое ДТП с маршруткой на Дмитрия Шмонина

Маршрутка №29а попала в массовое ДТП с участием иномарок на улице Дмитрия Шмонина в Новосибирске. Аварию спровоцировала 34-летняя женщина за рулем Toyota Vitz.

Как сообщили очевидцы, вечером 9 апреля на Дмитрия Шмонина, 10/2 водитель «Тойота» сначала задела боком Mitsubishi Outlander, потом врезалась в Subaru. Затем в эту цепочку попало маршрутное такси.

«В автобусе находился 1 пассажир. Он, как и другие участники ДТП, не пострадали. Авария оформлена с материальным ущербом», - сообщила представитель ГИБДД Новосибирска Ирина Новак.

Авария спровоцировала большую пробку на этом участке в воскресенье вечером. К утру 10 апреля движение восстановили.

#Алина Шефер#ДТП#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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