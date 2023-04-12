Новосибирские гаишники гнались на КамАЗом на Димитровском мосту

Сообщается, что несколько экипажей ДПС преследовали КамАЗ, пытавшийся проехать в сторону левого берега реки Оби. На данный момент погоня завершена и водитель задержан. В пресс-службе ГУ ГИБДД по Новосибирской области пока не дают комментариев по поводу инцидента.