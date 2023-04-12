Новосибирские гаишники гнались на КамАЗом на Димитровском мосту

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
«Менее часа назад сотрудники ГИБДД полностью перегородили проезд в сторону площади Энергетиков», - указано в соответствующем посте.
Сообщается, что несколько экипажей ДПС преследовали КамАЗ, пытавшийся проехать в сторону левого берега реки Оби. На данный момент погоня завершена и водитель задержан. В пресс-службе ГУ ГИБДД по Новосибирской области пока не дают комментариев по поводу инцидента.
Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «И что хоть у него в голове? Типа решил уйти незамеченным», - заметил Евгений Скаков. «Весна, обострение», - сыроинизировала София Адаманова. «Прямо как в GTA», - написал пользователь под ником Василий Сергеевич.
Напомним, что в Новосибирске произошло массовое ДТП с маршрутным такси на улице Дмитрия Шмонина. Утверждается, что аварию спровоцировала женщина.