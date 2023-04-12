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Published Сегодня, 07:28

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Новосибирские гаишники гнались на КамАЗом на Димитровском мосту

12 апреля 2023, 07:28
Фото: ВК / АСТ-54
Причина погони пока неизвестна

В Новосибирске преследовали КамАЗ на Димитровском мосту

Сотрудники ДПС преследовали КамАЗ на Димитровском мосту. Из-за это пришлось перекрыть Димитровский мост. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«Менее часа назад сотрудники ГИБДД полностью перегородили проезд в сторону площади Энергетиков», - указано в соответствующем посте.

Сообщается, что несколько экипажей ДПС преследовали КамАЗ, пытавшийся проехать в сторону левого берега реки Оби. На данный момент погоня завершена и водитель задержан. В пресс-службе ГУ ГИБДД по Новосибирской области пока не дают комментариев по поводу инцидента.

Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «И что хоть у него в голове? Типа решил уйти незамеченным», - заметил Евгений Скаков. «Весна, обострение», - сыроинизировала София Адаманова. «Прямо как в GTA», - написал пользователь под ником Василий Сергеевич.

Напомним, что в Новосибирске произошло массовое ДТП с маршрутным такси на улице Дмитрия Шмонина. Утверждается, что аварию спровоцировала женщина.

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#Новосибирск#Происшествия#Соцсети#ДПС#Гибдд#Погоня#Видео
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