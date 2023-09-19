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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Инспекторы ДПС устроили погоню за лихачем

В Новосибирске полицейские устроили ночную погоню за белым автомобилем

19 сентября 2023, 07:24
Фото: предоставили очевидцы
Инспекторы ДПС устроили погоню за лихачем
Полицейские с сиренами устроили погоню за гонщиком на белом автомобиле в Новосибирске. Это произошло ночью 19 сентября на Родниках.

Как рассказали Atas.info очевидцы, погоня длилась несколько часов. Экипаж правоохранителей преследовал лихача до утра, гоняя его по кругу.

«Сначала одна машина гаишников гналась за белой машиной, потом к ним еще три присоединились. В итоге поймали водителя на улице Свечникова», — уточнили горожане.

В ГИБДД Новосибирской области сообщили, что нарушителя задержали. За ним гнались из-за превышения скорости. Другие подробности не уточняли.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Гибдд#Погоня
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