В Новосибирске полицейские устроили ночную погоню за белым автомобилем

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Как рассказали Atas.info очевидцы, погоня длилась несколько часов. Экипаж правоохранителей преследовал лихача до утра, гоняя его по кругу.
«Сначала одна машина гаишников гналась за белой машиной, потом к ним еще три присоединились. В итоге поймали водителя на улице Свечникова», — уточнили горожане.
В ГИБДД Новосибирской области сообщили, что нарушителя задержали. За ним гнались из-за превышения скорости. Другие подробности не уточняли.