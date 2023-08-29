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Водитель был пьян

В Новосибирске пьяный водитель УАЗа врезался ночью в трактор на Старом шоссе

29 августа 2023, 01:46
Фото: ТГ-канал/Дороги с Кузнецовым
Водитель был пьян
В Новосибирске за ночь произошло два ДТП с пьяными водителями: в одном случае пьяный водитель УАЗа столкнулся с трактором на Старом шоссе, а в другом случае пьяный водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал в кювет.

В ночь с 28 на 29 августа в Новосибирске произошло два дорожно-транспортных происшествия, где водители были пьяными.

В первом случае около 01:25 на Старом шоссе пьяный водитель «УАЗ-Патриот», 47 лет, столкнулся с трактором МТЗ-82, который проводил уборку дороги на Старом шоссе. Обстоятельства этого происшествия пока неясны.

В другом случае, на Каменском шоссе, около 2 часов ночи 25-летний водитель Volkswagen Polo потерял контроль над автомобилем, врезался в насыпь и уехал в кювет. По информации ГИБДД, у водителя не было водительских прав и он также находился в состоянии опьянения.

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