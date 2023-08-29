В Новосибирске пьяный водитель УАЗа врезался ночью в трактор на Старом шоссе

В другом случае, на Каменском шоссе, около 2 часов ночи 25-летний водитель Volkswagen Polo потерял контроль над автомобилем, врезался в насыпь и уехал в кювет. По информации ГИБДД, у водителя не было водительских прав и он также находился в состоянии опьянения.