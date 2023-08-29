В Новосибирске пьяный водитель УАЗа врезался ночью в трактор на Старом шоссе

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
Modified Сегодня, 01:49
Updated Сегодня, 01:49
В ночь с 28 на 29 августа в Новосибирске произошло два дорожно-транспортных происшествия, где водители были пьяными.
В первом случае около 01:25 на Старом шоссе пьяный водитель «УАЗ-Патриот», 47 лет, столкнулся с трактором МТЗ-82, который проводил уборку дороги на Старом шоссе. Обстоятельства этого происшествия пока неясны.
В другом случае, на Каменском шоссе, около 2 часов ночи 25-летний водитель Volkswagen Polo потерял контроль над автомобилем, врезался в насыпь и уехал в кювет. По информации ГИБДД, у водителя не было водительских прав и он также находился в состоянии опьянения.