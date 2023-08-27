Пять машин столкнулись в массовом ДТП под Новосибирском

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В районе села Плотниково, недалеко от Новосибирска, произошло массовое ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей. Эту информацию передали читатели паблика «АСТ-54».
Очевидцы сообщили, что автомобили столкнулись друг с другом как домино. Сначала Chery Tiggo 4 врезался в Toyota ED, после чего та от удара отскочила и столкнулась с Subaru Forester. Затем Hyundai Tucson и Toyota Land Cruiser были задеты в этой цепочке.
На видеозаписи можно заметить, что Toyota ED получила самые серьезные повреждения. Автор видео отмечает, что водитель этого автомобиля оказался зажат в нем. Пока нет официальной информации об этой аварии.