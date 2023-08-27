Пять машин столкнулись в массовом ДТП под Новосибирском

Очевидцы сообщили, что автомобили столкнулись друг с другом как домино. Сначала Chery Tiggo 4 врезался в Toyota ED, после чего та от удара отскочила и столкнулась с Subaru Forester. Затем Hyundai Tucson и Toyota Land Cruiser были задеты в этой цепочке.