atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Машины врезались

Пять машин столкнулись в массовом ДТП под Новосибирском

27 августа 2023, 13:52
Фото: 1MI
Машины врезались
В массовом ДТП в пригороде Новосибирска столкнулись пять автомобилей, в результате чего, вероятно, есть пострадавшие.

В районе села Плотниково, недалеко от Новосибирска, произошло массовое ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей. Эту информацию передали читатели паблика «АСТ-54».

Очевидцы сообщили, что автомобили столкнулись друг с другом как домино. Сначала Chery Tiggo 4 врезался в Toyota ED, после чего та от удара отскочила и столкнулась с Subaru Forester. Затем Hyundai Tucson и Toyota Land Cruiser были задеты в этой цепочке.

На видеозаписи можно заметить, что Toyota ED получила самые серьезные повреждения. Автор видео отмечает, что водитель этого автомобиля оказался зажат в нем. Пока нет официальной информации об этой аварии.

Видео: АСТ-54
Трагическое ДТП на автодороге в Новосибирской области: три человека погибли
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске сотрудник СТО попал в ДТП на угнанном автомобиле клиентки«В мешке труп женщины»: детали жесткого ДТП на Советском шоссе в НовосибирскеДве женщины погибли в страшном ДТП в Новосибирской области — пострадал ребенок
#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирская область#ДТП#Эмилия Губарева#18+
Подпишитесь
Дед Мороз, Индейцы и Элвис: карнавальный заплыв на сапах — 10 лучших фото
Сегодня, 05:06
«Нас пороли — мы выросли людьми»: новосибирцы поддержали отца, избившего сына ремнем
Вчера, 13:28
Толпы подростков заполонили ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске — приехала Милана Хаметова
Сегодня, 08:32
Зажарили барана: чем кормят на фестивале «В Сибири — есть» на Михайловской набережной
Сегодня, 10:13
В Новосибирске голая женщина вызвала шок — она беззаботно лежала в метро
Сегодня, 03:32
Суд обязал в течение месяца отремонтировать Димитровский мост в Новосибирске
Вчера, 08:22