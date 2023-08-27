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Есть погибшие

Трагическое ДТП на автодороге в Новосибирской области: три человека погибли

27 августа 2023, 05:20
Фото: ТГ-канал «Дороги с Кузнецовым»
Есть погибшие

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе Купино-Чистоозерное

Два водителя и один пассажир погибли на трассе в Новосибирской области в страшном ДТП, о чем сообщает в ТГ-канале «Дороги с Кузнецовым».

В половине одиннадцатого утра 27 августа в Новосибирской области произошло столкновение двух автомобилей в Купинском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля BYD F3, родившийся в 1958 году, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2105.

В результате этой аварии оба водителя и один пассажир ВАЗа погибли на месте происшествия. Еще один пассажир ВАЗа получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение для госпитализации.

Сотрудники ГИБДД, следственных органов, медики и спасатели МЧС находятся на месте происшествия и работают над выяснением обстоятельств этого ДТП.

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