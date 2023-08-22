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Есть погибшие

Две женщины погибли в страшном ДТП в Новосибирской области — пострадал ребенок

22 августа 2023, 10:13
Фото: 1MI
Есть погибшие

Две женщины погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

В результате серьезной автомобильной аварии в Тогучинском районе погибли два человека, еще двое получили различные травмы, сообщают в ГИБДД по НСО.

По первоначальной информации, 22 августа около 13:40 на территории Тогучинского района произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля «Мицубиси Оутлендер», родившийся в 1978 году, двигался по автодороге К-19р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» из Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого. На 78-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Камаз», за рулем которого находился водитель 1991 года рождения.

В результате этого инцидента, погибли две женщины-пассажирки легкового автомобиля, одна родилась в 1960 году, а другая — в 1982 году. Водитель «Мицубиси» и также один ребенок, родившийся в 2018 году, получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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