Две женщины погибли в страшном ДТП в Новосибирской области — пострадал ребенок

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По первоначальной информации, 22 августа около 13:40 на территории Тогучинского района произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля «Мицубиси Оутлендер», родившийся в 1978 году, двигался по автодороге К-19р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» из Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого. На 78-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Камаз», за рулем которого находился водитель 1991 года рождения.
В результате этого инцидента, погибли две женщины-пассажирки легкового автомобиля, одна родилась в 1960 году, а другая — в 1982 году. Водитель «Мицубиси» и также один ребенок, родившийся в 2018 году, получили травмы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.