Две женщины погибли в страшном ДТП в Новосибирской области — пострадал ребенок

По первоначальной информации, 22 августа около 13:40 на территории Тогучинского района произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля «Мицубиси Оутлендер», родившийся в 1978 году, двигался по автодороге К-19р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» из Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого. На 78-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Камаз», за рулем которого находился водитель 1991 года рождения.