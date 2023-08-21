Новорожденная девочка пострадала в ДТП в Новосибирске — как это произошло

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20 августа 2023 года в 20:30 в Первомайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, родившийся в 1968 году, находился за рулем автомобиля Renault Logan и двигался по улице Тельмана в направлении улицы Физкультурная.
Он не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda CR-V, которым управлял водитель, родившийся в 1964 году. В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Renault Logan: девочка, родившаяся в 2023 году (по некоторым данным ей три месяца), и парень, родившийся в 1999 году.
Оба были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Характер полученных ими травм пока неизвестен. На месте происшествия работал наряд ДПС, который выяснял обстоятельства этого случая.