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Есть пострадавшие

Новорожденная девочка пострадала в ДТП в Новосибирске — как это произошло

21 августа 2023, 01:58
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавшие

В Новосибирске новорожденная девочка пострадала в ДТП в Первомайском районе

Трехмесячная девочка и 24-летний парень пострадали в ДТП на территории Первомайского района. Подробности сообщают в ГИБДД региона.

20 августа 2023 года в 20:30 в Первомайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, родившийся в 1968 году, находился за рулем автомобиля Renault Logan и двигался по улице Тельмана в направлении улицы Физкультурная.

Он не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda CR-V, которым управлял водитель, родившийся в 1964 году. В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Renault Logan: девочка, родившаяся в 2023 году (по некоторым данным ей три месяца), и парень, родившийся в 1999 году.

Оба были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Характер полученных ими травм пока неизвестен. На месте происшествия работал наряд ДПС, который выяснял обстоятельства этого случая.

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