Новорожденная девочка пострадала в ДТП в Новосибирске — как это произошло

Он не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda CR-V, которым управлял водитель, родившийся в 1964 году. В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Renault Logan: девочка, родившаяся в 2023 году (по некоторым данным ей три месяца), и парень, родившийся в 1999 году.