Столб смерти: четырех новосибирцев разметало в страшном ДТП

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
«В условиях дождя водитель не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. Водителя и троих пассажиров выбросило из салона», — сообщается в посте официального Telegram-канала первого заместителя начальника управления ГИБДД по Новосибирской области «Дороги с Кузнецовым».
В результате один из пассажиров оказался выброшен на проезжую часть, где его на полной скорости переехал автомобиль Toyota Sprinter. Его в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу, где пациент скончался, несмотря на усилия врачей.
Водитель и двое пассажиров также пострадали. Об их состоянии на данный момент не сообщается.