Столб смерти: четырех новосибирцев разметало в страшном ДТП

В результате один из пассажиров оказался выброшен на проезжую часть, где его на полной скорости переехал автомобиль Toyota Sprinter. Его в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу, где пациент скончался, несмотря на усилия врачей.

Водитель и двое пассажиров также пострадали. Об их состоянии на данный момент не сообщается.