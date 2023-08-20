atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Иномарка на полной скорости врезалась в столб

Столб смерти: четырех новосибирцев разметало в страшном ДТП

20 августа 2023, 08:41
Фото: Telegram-канал «Дороги с Кузнецовым»
Иномарка на полной скорости врезалась в столб
В Новосибирске в ночь на 20 августа произошло страшное ДТП. На мокрой дороге водитель Toyota Premio на полной скорости врезался в световую опору.
«В условиях дождя водитель не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. Водителя и троих пассажиров выбросило из салона», — сообщается в посте официального Telegram-канала первого заместителя начальника управления ГИБДД по Новосибирской области «Дороги с Кузнецовым».

В результате один из пассажиров оказался выброшен на проезжую часть, где его на полной скорости переехал автомобиль Toyota Sprinter. Его в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу, где пациент скончался, несмотря на усилия врачей.
Водитель и двое пассажиров также пострадали. Об их состоянии на данный момент не сообщается.

Легковушку в ДТП размотало на запчасти на Гусинобродском шоссе
Узнать подробнее
Читайте также:
Байкер и девушка разбились в ДТП в центре Новосибирска — что известно
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Гибдд#Авария
Подпишитесь
У Центрального рынка в Новосибирске собралась очередь из десятков людей
Сегодня, 02:57
В Новосибирск привезли новый орган из Филиппин в католический храм
Вчера, 12:06
Выплата 10 000 рублей к школе: кто точно получит в 2023, рассказали в Минтруда НСО
Вчера, 10:08
В Новосибирске собака упала в колодец и перегрызла кабель интернета, чтобы ее нашли
Вчера, 09:23
В Новосибирске прослушку нашли в кабинете депутата Каверзиной
Вчера, 12:15
Стала известна погода на последние дни августа в Новосибирске
Вчера, 08:12