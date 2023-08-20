Легковушку в ДТП размотало на запчасти на Гусинобродском шоссе

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Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Легковой автомобиль Toyota Carina врезался в грузовик, в результате ДТП легковушку разнесло до состояния, не подлежащего восстановлению сообщают в группе Вконтакте АСТ-54. Причины ДТП неизвестны, можно только предположить, что машины нарушили правила проезда перекрестка.
Комментаторы предполагают по характеру повреждений предполагают, что грузовик въехал в легковой автомобиль справа сзади, когда Toyota стояла на левый поворот на перекрестке, после удара автомобиль выкинуло на встречку. О пострадавших в посте не сообщается.
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