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Легковой автомобиль полностью разрушен в ДТП на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.

Легковушку в ДТП размотало на запчасти на Гусинобродском шоссе

20 августа 2023, 04:39
Фото: АСТ-54 группа Вконтакте
Легковой автомобиль полностью разрушен в ДТП на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.
Авария произошла на перекрестке на Гусинобродском шоссе — легковой автомобиль получил сильный удар сзади, отчего машину полностью смяло, также поврежден передний бампер.

Легковой автомобиль Toyota Carina врезался в грузовик, в результате ДТП легковушку разнесло до состояния, не подлежащего восстановлению сообщают в группе Вконтакте АСТ-54. Причины ДТП неизвестны, можно только предположить, что машины нарушили правила проезда перекрестка.

Комментаторы предполагают по характеру повреждений предполагают, что грузовик въехал в легковой автомобиль справа сзади, когда Toyota стояла на левый поворот на перекрестке, после удара автомобиль выкинуло на встречку. О пострадавших в посте не сообщается.

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#Ольга Храмушкина#ДТП#Автомобиль#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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