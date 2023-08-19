Байкер и девушка разбились в ДТП в центре Новосибирска — что известно

В центре Новосибирска байкер и девушка пострадали в ДТП

В Новосибирске в результате страшной аварии на перекрестке у железнодорожного вокзала пострадали байкер и его пассажирка, которых с тяжелыми травмами доставили в больницу, сообщили в Главном управлении ГИБДД по Новосибирской области.