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Пострадавшие в больнице

Байкер и девушка разбились в ДТП в центре Новосибирска — что известно

19 августа 2023, 04:11
Фото: 1MI
Пострадавшие в больнице

В центре Новосибирска байкер и девушка пострадали в ДТП

В Новосибирске в результате страшной аварии на перекрестке у железнодорожного вокзала пострадали байкер и его пассажирка, которых с тяжелыми травмами доставили в больницу, сообщили в Главном управлении ГИБДД по Новосибирской области.

В субботу утром произошла серьезная авария возле железнодорожного вокзала в Новосибирске.

Водитель мотоцикла «Ямаха», 36-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в бордюр на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Ленина. В результате столкновения пострадали байкер и его пассажирка, 28-летняя женщина.

Оба получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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#Авария#Гибдд#18+#ДТП#Город#Общество#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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