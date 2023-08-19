Байкер и девушка разбились в ДТП в центре Новосибирска — что известно

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В субботу утром произошла серьезная авария возле железнодорожного вокзала в Новосибирске.
Водитель мотоцикла «Ямаха», 36-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в бордюр на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Ленина. В результате столкновения пострадали байкер и его пассажирка, 28-летняя женщина.
Оба получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.