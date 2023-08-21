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Мальчик погиб

3-летнему мальчику переехал голову автомобиль в страшном ДТП в Новосибирске

21 августа 2023, 01:45
Фото: 1MI
Мальчик погиб

В Новосибирске 3-летний мальчик погиб в ДТП под колесами машины на «Родниках»

В Новосибирске 3-летнего мальчика на «Родниках» сбил насмерть автомобиль «Хонда», когда он выскочил из-за припаркованной машины.

В Новосибирске произошла трагедия — маленького трехлетнего мальчика на «Родниках» сбил насмерть автомобиль «Хонда». Происшествие случилось днем 20 августа возле дома на улице Тюленина, 16/1.

По словам очевидца, водитель «Хонда Одиссей» двигался медленно, когда ребенок выскочил из-за припаркованной машины. Все произошло очень быстро. Мальчик гулял под присмотром своей 12-летней сестры. Как пишет «Сиб.фм» со ссылкой на видео, водитель переехал голову внезапно выбежавшему ребенку — он погиб практически мгновенно.

Водитель очень потрясен и говорит, что не заметил ребенка, пишет «КП-Новосибирск». Мальчик был очень маленьким и оказался под колесами машины. Местные жители сообщают, что в семье есть еще двое детей, а младшему ребенку только год. Семья хорошо обеспечена, отец находится в службе.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#18+#Дети#ДТП
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