3-летнему мальчику переехал голову автомобиль в страшном ДТП в Новосибирске

Водитель очень потрясен и говорит, что не заметил ребенка, пишет «КП-Новосибирск». Мальчик был очень маленьким и оказался под колесами машины. Местные жители сообщают, что в семье есть еще двое детей, а младшему ребенку только год. Семья хорошо обеспечена, отец находится в службе.