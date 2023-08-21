В Новосибирске раскрыта личность виновника смертельного ДТП на Красном проспекте

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По информации Сиб.фм, водитель Ford Focus — Илья А. из Омской области. В машине также находилась девушка, которая получила незначительные травмы. Свидетели сообщили, что молодой человек ехал очень быстро и обгонял другие автомобили нарушая правила дорожного движения.
После аварии водитель сразу пошел снимать номера со своего автомобиля. Вторая машина прижала одного из пострадавших к зданию. Спасатели пытались спасти женщину, но ее травмы оказались слишком серьезными, и она скончалась. Позже выяснилось, что это была уроженка Алтайского края
Пострадавшая была госпитализирована в больницу с ушибом головы. В Госавтоинспекции сообщили, что молодой человек был привлечен к административной ответственности 18 раз в течение года, из которых 16 раз за превышение скорости. Его родственники отказались комментировать происшествие.