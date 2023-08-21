В Новосибирске раскрыта личность виновника смертельного ДТП на Красном проспекте

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с ушибом головы. В Госавтоинспекции сообщили, что молодой человек был привлечен к административной ответственности 18 раз в течение года, из которых 16 раз за превышение скорости. Его родственники отказались комментировать происшествие.