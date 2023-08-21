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Девушка погибла

В Новосибирске раскрыта личность виновника смертельного ДТП на Красном проспекте

21 августа 2023, 06:32
Фото: 1MI
Девушка погибла
В Новосибирске случилось страшное ДТП на Красном проспекте. Водитель, 19 лет, за рулем автомобиля Ford Focus, проехал на красный свет и столкнулся с Toyota Corolla Fielder, которая вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов. Одна из них, 23-летняя девушка, погибла.

По информации Сиб.фм, водитель Ford Focus — Илья А. из Омской области. В машине также находилась девушка, которая получила незначительные травмы. Свидетели сообщили, что молодой человек ехал очень быстро и обгонял другие автомобили нарушая правила дорожного движения.

После аварии водитель сразу пошел снимать номера со своего автомобиля. Вторая машина прижала одного из пострадавших к зданию. Спасатели пытались спасти женщину, но ее травмы оказались слишком серьезными, и она скончалась. Позже выяснилось, что это была уроженка Алтайского края

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с ушибом головы. В Госавтоинспекции сообщили, что молодой человек был привлечен к административной ответственности 18 раз в течение года, из которых 16 раз за превышение скорости. Его родственники отказались комментировать происшествие.

«Вмиг жизнь оборвалась»: в Новосибирске Toyota насмерть сбила девушку на тротуаре
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