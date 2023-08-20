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Девушка погибла на месте

«Вмиг жизнь оборвалась»: в Новосибирске Toyota насмерть сбила девушку на тротуаре

20 августа 2023, 10:42
Фото: ВК / АСТ-54
Девушка погибла на месте
В Новосибирске произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла девушка-пешеход, стоявшая на тротуаре.

Днем 20 августа на Красном проспекте, 13 произошло ДТП. Водитель иномарки на полной скорости столкнулся с другим автомобилем. В результате пострадали прохожие.

«20-летний водитель за рулем Ford Focus ехал по Красному проспекту со стороны улицы Максима Горького. Предварительно, пытаясь проскочить на красный сигнал светофора водитель столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder. От удара Toyota отлетела на обочину и сбила двух пешеходов, которые стояли на тротуаре», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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В результате аварии погибла девушка 23 лет, которая стояла на тротуаре, еще одного пешехода и водителя «Тойоты» доставили с травмами. В социальных сетях утверждают, что погибшая девушка находилась на тротуаре вместе с матерью, а сама женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Жертвы ДТП могли приехать в Новосибирск из Алтайского края. Однако пока данная информация не подтверждается.

При этом, согласно данным ГИБДД, водителя неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ПДД. 16 из 18 штрафов молодой человек получил за превышение скорости. Грозит ли ему более суровое наказание, пока неизвестно.

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Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. Многие жалеют погибшую девушку и считают ее смерть нелепой и печальной. «Жестокое стечение обстоятельств. В один миг жизнь оборвалась», — сетует сибирячка под ником Natali Vik. «Кошмар. Бедная девушка, раз — и нет», — вторит ей Нелли Почуева. «Чтобы виновнику аварии она всю жизнь по ночам снилась! Озверели уже совсем! Лучше себя на столб намотайте. Почему люди из-за вас гибнут?», — злится комментатор под псевдонимом Анна Анновна.

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