«Вмиг жизнь оборвалась»: в Новосибирске Toyota насмерть сбила девушку на тротуаре

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Днем 20 августа на Красном проспекте, 13 произошло ДТП. Водитель иномарки на полной скорости столкнулся с другим автомобилем. В результате пострадали прохожие.
«20-летний водитель за рулем Ford Focus ехал по Красному проспекту со стороны улицы Максима Горького. Предварительно, пытаясь проскочить на красный сигнал светофора водитель столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder. От удара Toyota отлетела на обочину и сбила двух пешеходов, которые стояли на тротуаре», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В результате аварии погибла девушка 23 лет, которая стояла на тротуаре, еще одного пешехода и водителя «Тойоты» доставили с травмами. В социальных сетях утверждают, что погибшая девушка находилась на тротуаре вместе с матерью, а сама женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Жертвы ДТП могли приехать в Новосибирск из Алтайского края. Однако пока данная информация не подтверждается.
При этом, согласно данным ГИБДД, водителя неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ПДД. 16 из 18 штрафов молодой человек получил за превышение скорости. Грозит ли ему более суровое наказание, пока неизвестно.
Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. Многие жалеют погибшую девушку и считают ее смерть нелепой и печальной. «Жестокое стечение обстоятельств. В один миг жизнь оборвалась», — сетует сибирячка под ником Natali Vik. «Кошмар. Бедная девушка, раз — и нет», — вторит ей Нелли Почуева. «Чтобы виновнику аварии она всю жизнь по ночам снилась! Озверели уже совсем! Лучше себя на столб намотайте. Почему люди из-за вас гибнут?», — злится комментатор под псевдонимом Анна Анновна.