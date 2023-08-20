«Вмиг жизнь оборвалась»: в Новосибирске Toyota насмерть сбила девушку на тротуаре

Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. Многие жалеют погибшую девушку и считают ее смерть нелепой и печальной. «Жестокое стечение обстоятельств. В один миг жизнь оборвалась», — сетует сибирячка под ником Natali Vik. «Кошмар. Бедная девушка, раз — и нет», — вторит ей Нелли Почуева. «Чтобы виновнику аварии она всю жизнь по ночам снилась! Озверели уже совсем! Лучше себя на столб намотайте. Почему люди из-за вас гибнут?», — злится комментатор под псевдонимом Анна Анновна.