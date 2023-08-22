Четверо детей, одна трагическая судьба: в Новосибирске погиб 3-летним мальчик в ДТП

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
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Updated Сегодня, 01:48
Малыш прогуливался во дворе вместе со своей сестрой. Внезапно он вырвался из-под ее присмотра и ринулся вперед, но неудачно споткнулся и упал прямо перед проезжавшей мимо машины «Хонда Одиссей». Знакомые семьи погибшего ребенка поделились информацией о состоянии его матери и сестры в местном родительском чате, об этом пишет портал «Сиб.фм».
Одна из женщин, которая навестила мать мальчика после трагедии, рассказала, что родительница старается не обвинять водителя в гибели ребенка, так как считает, что обстоятельства сложились таким образом, а к тому же мальчик был очень подвижным. Мать малыша сейчас старается преодолеть свою боль и горечь.
Также не легко в данный момент и его 12-летней сестре, которая находилась с ним в тот фатальный день. Ей будет оказана помощь кризисной группы психологов.
Известно, что в этой семье всего было четверо детей. В день трагедии мать находилась дома с младшим ребенком, а отец находится в зоне СВО.