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Женщина переживает горе

Четверо детей, одна трагическая судьба: в Новосибирске погиб 3-летним мальчик в ДТП

22 августа 2023, 01:46
Фото: 1MI
Женщина переживает горе

В Новосибирске стало известно о состоянии семьи погибшего 3-летнего мальчика

Воскресенье 20 августа стало днем ужасной трагедии для некоторых жителей Новосибирска. В результате аварии маленький мальчик, всего ему было 3 года, погиб под колесами иномарки.

Малыш прогуливался во дворе вместе со своей сестрой. Внезапно он вырвался из-под ее присмотра и ринулся вперед, но неудачно споткнулся и упал прямо перед проезжавшей мимо машины «Хонда Одиссей». Знакомые семьи погибшего ребенка поделились информацией о состоянии его матери и сестры в местном родительском чате, об этом пишет портал «Сиб.фм».

Одна из женщин, которая навестила мать мальчика после трагедии, рассказала, что родительница старается не обвинять водителя в гибели ребенка, так как считает, что обстоятельства сложились таким образом, а к тому же мальчик был очень подвижным. Мать малыша сейчас старается преодолеть свою боль и горечь.

Также не легко в данный момент и его 12-летней сестре, которая находилась с ним в тот фатальный день. Ей будет оказана помощь кризисной группы психологов.

Известно, что в этой семье всего было четверо детей. В день трагедии мать находилась дома с младшим ребенком, а отец находится в зоне СВО.

3-летнему мальчику переехал голову автомобиль в страшном ДТП в Новосибирске
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