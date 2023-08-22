Четверо детей, одна трагическая судьба: в Новосибирске погиб 3-летним мальчик в ДТП

Одна из женщин, которая навестила мать мальчика после трагедии, рассказала, что родительница старается не обвинять водителя в гибели ребенка, так как считает, что обстоятельства сложились таким образом, а к тому же мальчик был очень подвижным. Мать малыша сейчас старается преодолеть свою боль и горечь.