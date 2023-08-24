В Новосибирске сотрудник СТО попал в ДТП на угнанном автомобиле клиентки

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В Новосибирске произошел инцидент, в котором сотрудник автосервиса угнал автомобиль у клиентки и попал в аварию. Инцидент произошел в Заельцовском районе. Женщина обратилась в полицию после того, как ее автомобиль Toyota Allex был угнан. Правоохранители провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемого. Оказалось, что это был сотрудник автосервиса, который уже имел судимость за кражу.
Следствие выяснило, что потерпевшая оставила свой автомобиль на станции технического обслуживания для ремонта. Злоумышленник взял ключи и решил покататься на машине, но по пути попал в аварию.
Против угонщика возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание, которое может быть ему назначено — пять лет лишения свободы. Сейчас проводится расследование этого инцидента.