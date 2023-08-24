В Новосибирске сотрудник СТО попал в ДТП на угнанном автомобиле клиентки

В Новосибирске произошел инцидент, в котором сотрудник автосервиса угнал автомобиль у клиентки и попал в аварию. Инцидент произошел в Заельцовском районе. Женщина обратилась в полицию после того, как ее автомобиль Toyota Allex был угнан. Правоохранители провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемого. Оказалось, что это был сотрудник автосервиса, который уже имел судимость за кражу.