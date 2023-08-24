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Published Сегодня, 04:17

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Парень угнал машину

В Новосибирске сотрудник СТО попал в ДТП на угнанном автомобиле клиентки

24 августа 2023, 04:17
Фото: 1MI
Парень угнал машину
В Новосибирске 27-летний сотрудник СТО угнал автомобиль клиентки, после чего попал в ДТП; против него возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске произошел инцидент, в котором сотрудник автосервиса угнал автомобиль у клиентки и попал в аварию. Инцидент произошел в Заельцовском районе. Женщина обратилась в полицию после того, как ее автомобиль Toyota Allex был угнан. Правоохранители провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемого. Оказалось, что это был сотрудник автосервиса, который уже имел судимость за кражу.

Следствие выяснило, что потерпевшая оставила свой автомобиль на станции технического обслуживания для ремонта. Злоумышленник взял ключи и решил покататься на машине, но по пути попал в аварию.

Против угонщика возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание, которое может быть ему назначено — пять лет лишения свободы. Сейчас проводится расследование этого инцидента.

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#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск#ДТП#Сто#Угон#Эмилия Губарева
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