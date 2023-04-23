Романтика и буйство чувств? Сотрудник автомойки поехал на свидание на угнанной машине

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Сотрудник автомойки в Новосибирске угнал клиентский автомобиль, чтобы отправиться на свидание со знакомой. По информации ГУ МВД по региону, происшествие случилось 20 апреля.
Юноша, 22 лет, не имел права на управление транспортными средствами, но все же решил поехать на чужой Toyota Vitz. Угон нашли в Новосибирском районе, хотя мойка располагается в Ленинском районе.
На задержанного оформили протокол. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту угона.