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Романтика и буйство чувств? Сотрудник автомойки поехал на свидание на угнанной машине

23 апреля 2023, 04:23
Фото: 1MI
Парень приехал на свидание, угнав машину

В Новосибирске сотрудник автомойки поехал на свидание на угнанной машине

В Новосибирске работник автомойки похитил Toyota Vitz для визита к возлюбленной, о чем сообщают в ГУ МВД региона.

Сотрудник автомойки в Новосибирске угнал клиентский автомобиль, чтобы отправиться на свидание со знакомой. По информации ГУ МВД по региону, происшествие случилось 20 апреля.

Юноша, 22 лет, не имел права на управление транспортными средствами, но все же решил поехать на чужой Toyota Vitz. Угон нашли в Новосибирском районе, хотя мойка располагается в Ленинском районе.

На задержанного оформили протокол. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту угона.

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#Эмилия Губарева#Угон#Автомобиль#Машина#Автомойка#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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