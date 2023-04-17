Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В Кировском районе 16 апреля произошло смертельное ДТП, в котором погибла 57-летняя женщина. Машина на скорости влетела в дерево на улице Петухова.
Как рассказала «АиФ Новосибирск» жена владельца автомобиля, ее муж вечером лечил зуб в неотложной стоматологии на Петухова, 20.
Затем мужчина сел в автомобиль и говорил по телефону – в этот момент в салон залетели двое неизвестных мужчин, выставили водителя за дверь и угнали его машину.
Однако почему за рулем оказалась женщина, неизвестно. Оперативно в полиции информацию про угонщиков не предоставили. Автомобиль восстановлению не подлежит.