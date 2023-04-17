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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:26

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Врезалась в дерево на угнанной машине: подробности смертельного ДТП в Новосибирске

17 апреля 2023, 04:24
Фото: ГИБДД региона
Водитель погибла

В Новосибирске женщина врезалась в дерево на угнанном автомобиле и погибла

Автомобиль Mazda Capella оказался угнанным – на нем насмерть разбилась женщина после столкновения с деревом в Новосибирске, о чем заявляет супруга владельца машины.

В Кировском районе 16 апреля произошло смертельное ДТП, в котором погибла 57-летняя женщина. Машина на скорости влетела в дерево на улице Петухова.

Как рассказала «АиФ Новосибирск» жена владельца автомобиля, ее муж вечером лечил зуб в неотложной стоматологии на Петухова, 20.

Затем мужчина сел в автомобиль и говорил по телефону – в этот момент в салон залетели двое неизвестных мужчин, выставили водителя за дверь и угнали его машину.

Однако почему за рулем оказалась женщина, неизвестно. Оперативно в полиции информацию про угонщиков не предоставили. Автомобиль восстановлению не подлежит.

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