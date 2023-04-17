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Авария случилась 16 апреля в 21:58 на улице Петухова. Женщина 57 лет ехала за рулем автомобиля Mazda Capella. У дома №38/1 она врезалась в дерево.
В результате аварии автоледи погибла, так как получила травмы, несовместимые с жизнью.
На месте ДТП работали спасатели МАСС. Они извлекали тело погибшей из машины, которая сильно смялась и зажала женщину.
Напомним, что ранее в Новосибирске произошло шокирующее ДТП - молодой человек сбил женщину на переходе, а затем скрылся с места ДТП.