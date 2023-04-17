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Машина всмятку: в Новосибирске автоледи влетела в дерево и погибла - шокирующее ВИДЕО

17 апреля 2023, 02:34
Фото: ГИБДД по НСО/МАСС
Женщина погибла на месте

В Новосибирске женщина за рулем Mazda погибла, врезавшись в дерево

В Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП – женщина на автомобиле врезалась в дерево и разбилась насмерть, информацию подтвердили в ГИБДД региона.

Авария случилась 16 апреля в 21:58 на улице Петухова. Женщина 57 лет ехала за рулем автомобиля Mazda Capella. У дома №38/1 она врезалась в дерево.

В результате аварии автоледи погибла, так как получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте ДТП работали спасатели МАСС. Они извлекали тело погибшей из машины, которая сильно смялась и зажала женщину.

Видео: МАСС

Напомним, что ранее в Новосибирске произошло шокирующее ДТП - молодой человек сбил женщину на переходе, а затем скрылся с места ДТП.

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