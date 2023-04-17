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«Какой ужас»: шокирующее ДТП – фура задавила новосибирца, меняющего колесо на дороге

17 апреля 2023, 03:03
Фото: ГИБДД региона
Мужчина скончался в больнице

В Новосибирске водитель фуры задавил мужчину, который менял колесо

Водитель фуры ехал из Бердска в сторону Новосибирска и на мосту сбил автомобилиста, который менял пробитое колесо на дороге.

Как уточнили в ГИБДД региона, авария произошла 16 апреля в 11 часов утра. За рулем фуры был трезвый водитель.

— Водитель 1993 года рождения на автомобиле Man на мосту над рекой Бердь наехал на мужчину 1957 года рождения, который вышел из автомобиля «Ниссан», для замены лопнувшего колеса, — уточняют в Госавтоинспекции.

После происшествия, пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался. Шокирующая трагедия потрясла новосибирцев в соцсетях. Вот, что говорят сибиряки (а многие и свидетели) в комментариях:

«Я все понимаю, но как можно было в левом ряду остановиться и менять колесо. Ну проедь ты 100,200 метров съедь на обочину, пожалел испортить резину, но теперь уже все»;

«Господи какой ужас. Мы час назад ехали. Я ещё подумала знак не выставил, в левой полосе стоит...Как бы ничего не случилось (((. Жаль конечно»;

«Какой кошмар , храни господь всех автомобилистов. соболезнования родным и близким .Праздник и такое горе для семьи. Будьте осторожны.Что то мы мимо проехали по стеклам , и теперь аж не по себе ...»;

«Встретил человек пасху («;

«Господи! Он так аккуратно стоял! Прижался влево максимально, очень легко его все объезжали. Был человек и нет человека. Какой ужас»;

«Ехал в сторону Бердска, видел как как он менял колесо. Еще подумал опасно стоять тут что то делать на мосту».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#ДТП#Погиб#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирск#Бердск
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