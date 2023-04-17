«Какой ужас»: шокирующее ДТП – фура задавила новосибирца, меняющего колесо на дороге

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Как уточнили в ГИБДД региона, авария произошла 16 апреля в 11 часов утра. За рулем фуры был трезвый водитель.
— Водитель 1993 года рождения на автомобиле Man на мосту над рекой Бердь наехал на мужчину 1957 года рождения, который вышел из автомобиля «Ниссан», для замены лопнувшего колеса, — уточняют в Госавтоинспекции.
После происшествия, пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался. Шокирующая трагедия потрясла новосибирцев в соцсетях. Вот, что говорят сибиряки (а многие и свидетели) в комментариях:
«Я все понимаю, но как можно было в левом ряду остановиться и менять колесо. Ну проедь ты 100,200 метров съедь на обочину, пожалел испортить резину, но теперь уже все»;
«Господи какой ужас. Мы час назад ехали. Я ещё подумала знак не выставил, в левой полосе стоит...Как бы ничего не случилось (((. Жаль конечно»;
«Какой кошмар , храни господь всех автомобилистов. соболезнования родным и близким .Праздник и такое горе для семьи. Будьте осторожны.Что то мы мимо проехали по стеклам , и теперь аж не по себе ...»;
«Встретил человек пасху («;
«Господи! Он так аккуратно стоял! Прижался влево максимально, очень легко его все объезжали. Был человек и нет человека. Какой ужас»;
«Ехал в сторону Бердска, видел как как он менял колесо. Еще подумал опасно стоять тут что то делать на мосту».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*