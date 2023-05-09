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Пьяный подросток устроил массовое ДТП на угнанной машине в Новосибирске

9 мая 2023, 04:52
Фото: ВК/АСТ-54
Подросток не сбежал с места ДТП

В Новосибирске пьяный подросток устроил массовое ДТП на угнанном автомобиле

Во дворе дома на Бориса Богаткова подросток в алкогольном опьянении разбил две припаркованные машины, о чем стало известно из ВК-группы АСТ-54.

В Новосибирске несовершеннолетний водитель угнал машину своих родителей и в пьяном состоянии совершил тройное ДТП.

Инцидент произошёл на улице Бориса Богаткова, где подросток врезался в припаркованные автомобили после того, как дорожный патруль потребовал его остановить.

Также стоит отметить, что в результате аварии получили повреждения машины – серый Hyundai, красный Mitsubishi и Lada Niva. Сам подросток отделался без травм. На данный момент ГИБДД региона не прокомментировала случившееся.

В комментариях многие новосибирцы раскритиковали автомобилистов, которые припарковали свои машину у подъезда, а также самого хулигана:

«Достигла карма и тех кто перед подъездом припарковался... Теперь дружненько все ремонтируете машины... А после ремонта продолжайте так парковать... Карма и след раз нанесёт визит...»;

«Ситуация конечно не приятная, хорошо, что все целые, дурканул пацан, молодой ещё, но самое главное, остался отвечать за свои поступки, думаю с возрастом понимания и адекватности наберется,надеюсь пацану дадут шанс»;

«Телочку покатать решил?».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Автомобиль#Подростки#Дети#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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