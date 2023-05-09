Пьяный подросток устроил массовое ДТП на угнанной машине в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В Новосибирске несовершеннолетний водитель угнал машину своих родителей и в пьяном состоянии совершил тройное ДТП.
Инцидент произошёл на улице Бориса Богаткова, где подросток врезался в припаркованные автомобили после того, как дорожный патруль потребовал его остановить.
Также стоит отметить, что в результате аварии получили повреждения машины – серый Hyundai, красный Mitsubishi и Lada Niva. Сам подросток отделался без травм. На данный момент ГИБДД региона не прокомментировала случившееся.
В комментариях многие новосибирцы раскритиковали автомобилистов, которые припарковали свои машину у подъезда, а также самого хулигана:
«Достигла карма и тех кто перед подъездом припарковался... Теперь дружненько все ремонтируете машины... А после ремонта продолжайте так парковать... Карма и след раз нанесёт визит...»;
«Ситуация конечно не приятная, хорошо, что все целые, дурканул пацан, молодой ещё, но самое главное, остался отвечать за свои поступки, думаю с возрастом понимания и адекватности наберется,надеюсь пацану дадут шанс»;
«Телочку покатать решил?».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*