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В Новосибирской области парень угнал автомобиль у пенсионера и вернул обратно в гараж

17 июня 2023, 10:00
Фото: 1MI
Парень вернул машину

В Новосибирской области 21-летний парень угнал машину у пенсионера и вернул обратно

21-летний молодой человек угнал машину у 87-летнего пенсионера в Чулымском районе, а затем вернул транспорт обратно и хотел остаться незамеченным.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, владелец заметил повреждения на автомобиле и отсутствие топлива в баке, после чего обратился в полицию за помощью.

Полиция установила, что молодой человек проник в гараж пенсионера, чтобы угнать машину и проехаться с друзьями. Однако в ходе поездки они повредили автомобиль, после чего водитель вернул его в гараж и скрылся.

Выяснилось, что парень уже ранее отвечал перед законом за кражу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Город#Новосибирская область
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