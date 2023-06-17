В Новосибирской области парень угнал автомобиль у пенсионера и вернул обратно в гараж

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, владелец заметил повреждения на автомобиле и отсутствие топлива в баке, после чего обратился в полицию за помощью.
Полиция установила, что молодой человек проник в гараж пенсионера, чтобы угнать машину и проехаться с друзьями. Однако в ходе поездки они повредили автомобиль, после чего водитель вернул его в гараж и скрылся.
Выяснилось, что парень уже ранее отвечал перед законом за кражу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».