В Новосибирске полуголый 23-летний парень угнал два автомобиля

Угонщика удалось задержать после погони по Старому шоссе. Оказалось, что это 23-летний молодой человек, который уже имел судимость за грабеж. При допросе юноша признался, что украл автомобиль на АЗС, находящейся на улице Ватутина. Более того, за день до этого он угнал Honda Civic в центре.