В Новосибирске полуголый 23-летний парень угнал два автомобиля

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Сообщение об угоне автомобиля Nissan Tiida поступило в полицию 14 июня. Один из полицейских заметил эту машину во время патрулирования Первомайского района. Он начал погоню.
Парень, сидевший за рулем, требования игнорировал и не останавливался. В ходе преследования он неадекватно перестраивался с одной полосы на другую, создавая опасную ситуацию на дороге.
Угонщика удалось задержать после погони по Старому шоссе. Оказалось, что это 23-летний молодой человек, который уже имел судимость за грабеж. При допросе юноша признался, что украл автомобиль на АЗС, находящейся на улице Ватутина. Более того, за день до этого он угнал Honda Civic в центре.