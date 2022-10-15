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Водитель Nissan врезался в машину ДПС, уходя от погони в Бердске

Сегодня, 06:26
Фото: ГИБДД НСО
Погоня инспекторов ДПС за водителем «Ниссана» в Бердске закончилась ДТП утром 15 октября. Подробности инцидента рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

Патрульные Госавтоинспекторы устроили погоню за «Ниссаном» на улице Красная Сибирь, когда заметили, что он подозрительно едет. Полицейские потребовали водителя остановиться, но он проигнорировал.

Уходя от преследования, мужчина за рулем иномарки наехал колесами на колеса спецавтомобиля ГИБДД. Никто не пострадал в этой аварии.

Нарушителя ПДД задержали, а его машину поместили на штрафстоянку.​ От медосвидетельствования 30-летний сибиряк отказался из-за состояния опьянения. Оказалось, что ранее он уже был лишен водительских прав.

#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погоня
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