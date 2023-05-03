За пьяным лихачом в Новосибирске устроила погоню ДПС

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Как сообщает «НДН Инфо», инцидент произошел 29 апреля. Гаишники увидели «Тойоту», которая мчалась по Красному проспекту на бешеной скорости. Полицейские пытались остановить машину через громковоритель, но результата это не принесло.
В результате лихача преследовали четыре экипажа ДПС. Гонщика удалось остановить только возле одного из домов в Октябрьском районе. При задержании оказалось, что мужчина сильно пьян. На него составили административный протокол, а машину отправили на спецстоянку.