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За пьяным лихачом в Новосибирске устроила погоню ДПС

3 мая 2023, 13:53
Фото: 1MI
Водителя поймали не сразу

В Новосибирске за пьяным лихачом устроила погоню ДПС

На Красном проспекте в Новосибирске состоялось эпичное преследование водителя. За лихачом гнались четыре экипажа ДПС.

Как сообщает «НДН Инфо», инцидент произошел 29 апреля. Гаишники увидели «Тойоту», которая мчалась по Красному проспекту на бешеной скорости. Полицейские пытались остановить машину через громковоритель, но результата это не принесло.

В результате лихача преследовали четыре экипажа ДПС. Гонщика удалось остановить только возле одного из домов в Октябрьском районе. При задержании оказалось, что мужчина сильно пьян. На него составили административный протокол, а машину отправили на спецстоянку.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#ДПС#Погоня#Алкогольное опьянение
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