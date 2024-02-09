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Тайланд

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Раскрыты подробности гибели 27-летнего новосибирца в ДТП в Таиланде
На трассе в Таиланде погиб 27-летний новосибирский байкер Антон Карпов: его тело будет транспортировано в Россию для похорон.
9 февраля, 03:36
2023
Оскорбление “узкоглазый” стало причиной конфликта в самолете, летевшем в Якутию
Несколько пассажиров рейса, летевшего из Тайланда в Нерюнгри с остановкой в Новосибирске задержали в столице Сибири.
26 января 2023, 16:15
2022
На прямых рейсах в Тайланд увеличилось время полета
Время в полете на прямых рейсах из Новосибирска в Тайланд увеличилось, потому что Лаос закрыл свое воздушное пространство для самолетов авиакомпании «Аэрофлот». Теперь воздушные суда должны облетать небо Лаоса через Мьянму .
14 декабря 2022, 07:49
С 25 ноября стартуют прямые рейсы из Новосибирска в Тайланд
Российская компания «Аэрофлот» начнет летать из столицы Сибири в южно-азиатскую страну пять раз в неделю.
21 ноября 2022, 13:55

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