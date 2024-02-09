На прямых рейсах в Тайланд увеличилось время полета

Время в полете на прямых рейсах из Новосибирска в Тайланд увеличилось, потому что Лаос закрыл свое воздушное пространство для самолетов авиакомпании «Аэрофлот». Теперь воздушные суда должны облетать небо Лаоса через Мьянму .