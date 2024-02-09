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Мужчина разбился на байке

Раскрыты подробности гибели 27-летнего новосибирца в ДТП в Таиланде

9 февраля 2024, 03:36
Фото: 1MI
Мужчина разбился на байке
На трассе в Таиланде погиб 27-летний новосибирский байкер Антон Карпов: его тело будет транспортировано в Россию для похорон.

1 февраля рано утром Антон Карпов погиб в автомобильной аварии на трассе между Паттайей и Бангкоком. Он управлял своим мотоциклом, а потом врезался в столб. Мужчина получил множество травм, несовместимых с его жизнью.

Подруга сибиряка сообщила в соцсетях, что он отправился в Бангкок по работе и обещал вернуться к вечеру. Когда он не появился дома и перестал отвечать на звонки, она начала искать его и заявила о пропаже в полицию. Только ближе к полуночи 3 февраля ей позвонили из консульства и рассказали о произошедшем.

Девушка срочно собрала необходимую сумму, чтобы доставить тело Антона в Новосибирск. Благодаря помощи родственников и друзей она смогла собрать нужные деньги за один день. Вскоре Антона похоронят в Новосибирске.

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