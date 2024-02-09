Раскрыты подробности гибели 27-летнего новосибирца в ДТП в Таиланде

Подруга сибиряка сообщила в соцсетях, что он отправился в Бангкок по работе и обещал вернуться к вечеру. Когда он не появился дома и перестал отвечать на звонки, она начала искать его и заявила о пропаже в полицию. Только ближе к полуночи 3 февраля ей позвонили из консульства и рассказали о произошедшем.