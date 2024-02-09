Раскрыты подробности гибели 27-летнего новосибирца в ДТП в Таиланде

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
1 февраля рано утром Антон Карпов погиб в автомобильной аварии на трассе между Паттайей и Бангкоком. Он управлял своим мотоциклом, а потом врезался в столб. Мужчина получил множество травм, несовместимых с его жизнью.
Подруга сибиряка сообщила в соцсетях, что он отправился в Бангкок по работе и обещал вернуться к вечеру. Когда он не появился дома и перестал отвечать на звонки, она начала искать его и заявила о пропаже в полицию. Только ближе к полуночи 3 февраля ей позвонили из консульства и рассказали о произошедшем.
Девушка срочно собрала необходимую сумму, чтобы доставить тело Антона в Новосибирск. Благодаря помощи родственников и друзей она смогла собрать нужные деньги за один день. Вскоре Антона похоронят в Новосибирске.