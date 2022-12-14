На прямых рейсах в Тайланд увеличилось время полета

Полеты в Тайланд из Новосибирска увеличились во времени.
«Договоренности о полете воздушных судов «Аэрофлота» над территорией Лаоса были достигнуты до открытия программы полетов из регионов страны в пункты в Азии. К сожалению, несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на полет над своей территорией», — цитирует «Вестник АТОР» издание НГС.
Теперь борта «Аэрофлота» должны облетать небо Лаоса через Мьянму или выполнять рейс с дозаправками.
Ранее сообщалось, что новосибирская транспортная прокуратура собирается расследовать авиаперелет, который отложили почти на день.