На прямых рейсах в Тайланд увеличилось время полета

Полеты в Тайланд из Новосибирска увеличились во времени.

«Договоренности о полете воздушных судов «Аэрофлота» над территорией Лаоса были достигнуты до открытия программы полетов из регионов страны в пункты в Азии. К сожалению, несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на полет над своей территорией», — цитирует «Вестник АТОР» издание НГС.

Теперь борта «Аэрофлота» должны облетать небо Лаоса через Мьянму или выполнять рейс с дозаправками.