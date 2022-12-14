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На прямых рейсах в Тайланд увеличилось время полета

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI
Время в пути из Новосибирска в Тайланд увеличилось

Полеты в Тайланд из Новосибирска увеличились во времени

Время в полете на прямых рейсах из Новосибирска в Тайланд увеличилось, потому что Лаос закрыл свое воздушное пространство для самолетов авиакомпании «Аэрофлот». Теперь воздушные суда должны облетать небо Лаоса через Мьянму .

Полеты в Тайланд из Новосибирска увеличились во времени.
«Договоренности о полете воздушных судов «Аэрофлота» над территорией Лаоса были достигнуты до открытия программы полетов из регионов страны в пункты в Азии. К сожалению, несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на полет над своей территорией», — цитирует «Вестник АТОР» издание НГС.
Теперь борта «Аэрофлота» должны облетать небо Лаоса через Мьянму или выполнять рейс с дозаправками.

Ранее сообщалось, что новосибирская транспортная прокуратура собирается расследовать авиаперелет, который отложили почти на день.

#Транспорт#Новосибирск#Аэрофлот#Тайланд#Время в пути
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