Утянет на дно: названы самые опасные водоемы, где чаще тонут новосибирцы и туристы

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Со слов Орлова, с начала лета в регионе утонули 34 человека. На дно утянуло 12 пьяных сибиряков, также известно о гибели 8 детей, которые купались без присмотра взрослых.
«Случаи утопления людей происходили в Котловане на Юго-Западном жилмассиве, в реках Иня и Бердь. Также трагедии случались в Бердском заливе и в Новосибирском водохранилище», — заявил глава ведомства.
Он добавил, что все инциденты происходили в местах, где купаться запрещено и нет поста спасателей.