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Утянет на дно: названы самые опасные водоемы, где чаще тонут новосибирцы и туристы

28 июля 2023, 07:34
Фото: 1MI
Названы реки, где тонут новосибирцы

В Новосибирске назвали водоемы, где массово тонут люди

Большое число трагедий случается на несанкционированных водоемах в Новосибирской области. Их перечислил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов на пресс-конференции ТАСС 28 июля.

Со слов Орлова, с начала лета в регионе утонули 34 человека. На дно утянуло 12 пьяных сибиряков, также известно о гибели 8 детей, которые купались без присмотра взрослых.

«Случаи утопления людей происходили в Котловане на Юго-Западном жилмассиве, в реках Иня и Бердь. Также трагедии случались в Бердском заливе и в Новосибирском водохранилище», — заявил глава ведомства.

Он добавил, что все инциденты происходили в местах, где купаться запрещено и нет поста спасателей.

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#Алина Шефер#Утонул#Дети#Реки#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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